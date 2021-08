AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet.

Futures op de AEX index wezen een uur voor de beursgong op een winst van 0,7 procent. Wall Street sloot vrijdagavond nog lager, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend het groen wisten te vinden.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis nog 0,7 procent hoger. Daarmee werd de recordstand van de voorafgaande handelsweek aangescherpt naar ruim 758 punten.

"Positieve, sterke bedrijfscijfers blijven de beurzen ondersteunen, al blijft een verdere verspreiding van de deltavariant van het coronavirus voor onzekerheid zorgen met betrekking tot het economisch herstel", vatten analisten van SEB het algemene sentiment onder beleggers samen.

Dat het economisch herstel begint te haperen, werd duidelijk uit Amerikaanse groeicijfers over het tweede kwartaal die vorige week verschenen. De groei van 6,5 procent was ruim onder de 8,4 procent die was voorspeld. De economie in de eurozone deed het daarentegen beter qua marktverwachting met een daadwerkelijke groei van 2 procent tegenover een verwachting van 1,5 procent, wat alsnog bleek afstak tegen de groei in de VS.

Een belangrijk thema voor de beurzen zijn de berichten uit China, waar toezichthouders bepaalde sectoren aan banden willen leggen. Bedrijven als Tencent, Alibaba en het grootste Chinese vastgoedbedrijf, Evergrande, stonden daardoor fors onder druk, net als aandelen van Chinese onderwijsbedrijven.

Simon Wiersma van ING waarschuwde voor een sneeuwbaleffect, "dat andere bedrijven worden meegetrokken in de problemen. Het is de vraag of (en zo ja, hoe) de Chinese overheid gaat ingrijpen", aldus de investment manager.

In de VS zou toezichthouder SEC voorlopig zelfs gestopt zijn met het beoordelen van Amerikaanse beursgangen van Chinese bedrijven vanwege het risico dat beleggers lopen door de reguleringsdrang van de Chinese overheid.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond een half procent lager, nadat donderdag intradag nog de hoogste stand ooit werd aangescherpt. Op weekbasis gaf de index licht terrein prijs. De lange rally in Amerikaanse aandelen lijkt de afgelopen weken aan kracht te hebben verloren.

Afgelopen week konden beleggers in New York reageren op de cijfers van de indexzwaargewichten Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook en Amazon, ofwel 'The Big Five', die voor een groot deel verantwoordelijk zijn geweest voor de rally op Wall Street sinds het dieptepunt van de coronacrisis in maart vorig jaar. Vanaf die bodem is de stand van de S&P verdubbeld.

Eensgezind overlegden de techgiganten indrukwekkende groeicijfers die de verwachtingen ruimschoots wisten te overtreffen. Zij profiteren volop van de versnelling van de digitalisering en de trend van online thuiswerken. De aandelenkoersen waren echter wel al flink op de muziek vooruit gelopen en beleggers beginnen zich af te vragen hoe lang dergelijke groeicijfers nog mogelijk zijn, waardoor de marktreacties op de rapportages per saldo negatief waren.

De Aziatische aandelenbeurzen noteren vanochtend over de brede linie hoger. In Japan bleek het consumentenvertrouwen gestegen en de industrie harder gegroeid, maar in China vertraagde de groei in de industrie opnieuw en er is nog slechts nauwelijks sprake van groei.

Later vandaag worden ook in de eurozone en de VS bekend gemaakt hoe de industrie zich heeft ontwikkeld in juli. Woensdag volgen de inkoopmanagersindices voor de dienstensector.

De olieprijs blijft ondertussen in de lift zitten. Afgelopen week koerste de Amerikaanse olie-future op weekbasis 2,6 procent hoger naar 73,95 dollar per vat.

Ruwe olie kreeg eerder onder meer een boost toen uit gegevens van de Amerikaanse regering bleek dat de binnenlandse voorraden ruwe olie, benzine en distillaat zijn gedaald. Analisten blijven grotendeels optimistisch over de vraagvooruitzichten, ondanks eerdere haperingen veroorzaakt door zorgen over de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus.

Bedrijfsnieuws

Heineken heeft in de eerste zes maanden van 2021 een duidelijk herstel geboekt en de winst veel harder zien oplopen dan analisten hadden voorzien, maar de brouwer waarschuwde ook voor tegenwind in de tweede jaarhelft en in 2022.

Delta Fiber is van plan fors te investeren in het eigen glasvezelnetwerk en wil naar 2 miljoen adressen groeien en heeft daarvoor 2 miljard euro beschikbaar. Dit maakte de uitdager van KPN en Ziggo maandagochtend bekend.

De Nederlandse banken kunnen tegen een stootje. Dit bleek vrijdagavond uit de resultaten van de Europese stresstest voor 2021 door de Europese bankautoriteit EBA. Bij ABN AMRO gaat het in het basisscenario om een stijging van 17,7 naar 19,1 procent en in het ongunstige scenario om een daling naar 13,5 procent. ING meldde een CET 1 ratio van 16,1 procent in het basisscenario en een daling tot 11,0 procent bij tegenwind. Het niet genoteerde Rabobank komt bij zwaar weer uit op een ratio van 10,0 procent.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor Shell naar 20,50 euro en herhaalde het koopadvies. Jefferies verhoogde het koersdoel voor Aperam van 47,00 naar 54,00 euro en herhaalde het Houden advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde vrijdag 0,5 procent tot 4.395,26 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.935,47 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 14.672,68 punten.