Kapitaalratio Europese banken naar 10 procent bij langdurige crisis

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In een zwart scenario waarbij de coronacrisis langdurig aanhoudt en Europese banken daardoor ook langer te kampen hebben met een laag renteklimaat, daalt het kapitaalratio van de sector tot net boven de 10 procent. Dit stelt de Europese Bankenautoriteit in zijn stresstest. In dit zeer ernstige scenario zou de bankensector in de EU in totaal 265 miljard euro aan kapitaal verliezen. De kapitaalratio zou dalen van 15 naar 10,2 procent. Kredietverliezen zouden het grootste deel van de kapitaaluitputting verklaren, aldus de EBA, terwijl de lage rente de winst aanzienlijk zou uithollen. De EBA deed de stresstest bij 50 banken uit 15 landen uit de EU en de Europese Economische Ruimte, samen goed voor 70 procent van de totale omvang van de Europese bankensector. ING liet in een apart persbericht weten de bevindingen te accepteren. Volgens EBA zou de kapitaalratio van de bank dalen tot 10,99 procent in 2023 in een crisisscenario. Op 31 december 2020 had ING een kapitaalratio van 15,41 procent. In het basisscenario van de EBA komt de kapitaalratio van ING in 2023 uit op 16,06 procent, waar de Europese bankensector als geheel zit op 15,8 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

