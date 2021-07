Groeiversnelling voor Caterpillar

(ABM FN-Dow Jones) Caterpillar realiseerde in het tweede kwartaal van 2021 een groeiversnelling. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Amerikaanse fabrikant van zwaar materieel als bulldozers uit Deerfield.

De omzet steeg met 29 procent naar 12,9 miljard dollar. In het eerste kwartaal was er een groei van 12 procent, terwijl er in de voorgaande kwartalen sprake was van krimp.

De groei afgelopen kwartaal was volgens de onderneming te danken aan hogere volumes. Dealers brachten daarnaast hun voorraden in het tweede kwartaal minder terug dan zij in het tweede kwartaal van 2020 deden.

De operationele winst verdubbelde ruimschoots van 784 miljoen naar 1,8 miljard dollar.

Dit leverde een nettowinst op van 1,4 miljard dollar tegenover 458 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2020.

De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 2,60 dollar. Daarmee lag de winst ruim hoger dan de 1,27 dollar per aandeel vorig jaar in dezelfde periode. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden gerekend op een winst van 2,41 dollar per aandeel.

Het aandeel Caterpillar lijkt iets lager te gaan openen.