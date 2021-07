Beursblik: nieuwe voorziening Vopak teleurstellend

(ABM FN-Dow Jones) Vopak is woensdag met een tegenvaller gekomen met de aankondiging van een nieuwe voorziening van 70 miljoen euro voor de Panama-terminal. Dit oordeelde Quirijn Mulder van ING.

ING merkte op dat de voorziening een groot deel van de totale investering in de terminal omvat. De bezettingsgraad van de terminal in Panama was volgens de analist één van de redenen dat de totale bezettingsgraad in het afgelopen kwartaal met 87 procent lager uitviel dan de 88 procent die werd voorzien. Ook de coronacrisis had een impact, zo zag Mulder.

Mulder zag geen bijdrage van Corpus Christi in de resultaten, die worden pas in het derde kwartaal verwacht, terwijl de bijdrage uit Qinzhou waarschijnlijk bescheiden was. Als gevolg kwam de EBITDA uit op 206 miljoen euro, hetgeen in lijn met de consensus was maar onder de verwachtingen van ING uitkwam.

"We hebben gemengde gevoelens over de kwartaalprestaties, maar missen een knaller na een periode van teleurstellingen", aldus de analist.

ING heeft een koopadvies op Vopak met een koersdoel van 55,00 euro. Het aandeel Vopak daalde vanochtend met 5,6 procent tot 36,49 euro.