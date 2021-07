Europese beurzen verder omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden vrijdag rond het middaguur hoger. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,8 procent, net als de Duitse DAX. De Franse CAC en Britse FTSE 100 wonnen 0,9 procent.

Bank of America is desalniettemin minder enthousiast geworden over Europese aandelen en verlaagde vrijdag het advies van positief naar neutraal.

"We verwachten dat de groei robuust blijft in het derde kwartaal, maar de risico's stijgen, door de deltabesmettingen en het vervagen van de aanjagers", aldus de analisten van de Amerikaanse bank.

Nu de kans op een stevige groeiversnelling afneemt, zag Bank of America zich genoodzaakt het advies voor Europese aandelen te verlagen.

Vanochtend konden beleggers aan de slag met inkoopdata uit Europa. In Duitsland groeide de activiteit in de dienstensector in een recordtempo, terwijl in Frankrijk sprake was van een groeivertraging. De Duitse groei was voor de gehele eurozone echter goed genoeg om flink door te groeien. De index die de activiteit van de dienstensector van de muntunie in zijn geheel meet, kwam in juli uit op 60,4 tegen 58,3 in juni. Daarmee noteert de index op de hoogste stand in 181 maanden.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van de eurozone daalde echter van 63,4 tot 62,6. De samengestelde index steeg zo van 59,5 in juni naar 60,6 in juli. Dat is de hoogste stand in liefst 21 jaar.

Econoom Chris Williamson van Markit stelde dat de eurozone geniet van een zomerse groeispurt, nu de restricties om een verspreiding van het coronavirus in te dammen langzaam worden opgeheven. Maar hij waarschuwde ook dat risico's omtrent de deltavariant van het virus zijn toegenomen.

In het Verenigd Koninkrijk groeide de activiteit in zowel de industrie als dienstensector in juli minder hard, waardoor de samengestelde index terugzakte van 62,2 tot 57,7.

De euro/dollar noteerde rond het middaguur nagenoeg onveranderd op 1,1769. De WTI-olieprijs noteerde stabiel rond 72 dollar

Bedrijfsnieuws

Bankaandelen noteerden overwegend hoger, met winsten van 0,5 tot 1,5 procent voor ING, Société Générale en UniCredit. Oliereuzen Shell en BP wonnen ruim een procent.

In Frankfurt deden autofabrikanten goede zaken. Volkswagen en Daimler stegen 3 tot 4 procent in de DAX. In Parijs gingen Airbus, Renault en ArcelorMittal tot 3 procent hoger.

Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet flink onder druk zien staan als gevolg van de coronacrisis, maar verwelkomde wel meer leden en opende weer clubs. Het aandeel steeg 2,6 procent.

Vodafone Group heeft in het eerste kwartaal van het lopende gebroken boekjaar 2022 de omzet zien stijgen, dankzij een versnelling van de autonome omzetgroei. Het aandeel steeg 2,7 procent.

Signify heeft in het tweede kwartaal van 2021 de omzet zien stijgen en de marge zien aandikken. Het aandeel verloor toch 6,2 procent omdat de cijfers minder sterk waren dan gedacht, volgens ING. Ook wordt de groei van Signify gedrukt door verstoringen in de aanvoerketen, oordeelde Degroof Petercam.

Futures Wall Street

De Amerikaanse futures op Wall Street voorspellen vrijdag een openingswinst van 0,5 procent voor de S&P 500, Dow Jones index en Nasdaq.

De Amerikaanse beurzen schommelden donderdag tussen winst en verlies en sloten uiteindelijk licht hoger. De S&P 500 index steeg 0,2 procent naar 4.367,48 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent tot 34.823,35 punten en de Nasdaq ging 0,4 procent hoger bij een slot van 14.684,60 punten.