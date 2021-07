Beursblik: VS zorgenkindje bij Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) De koers van Flow Traders staat vrijdag onder druk, ondanks dat de EBITDA in het tweede kwartaal 4 procent hoger uitviel dan de consensus dankzij de prestaties in Europa. Dit zag analist Michael Werner van UBS.

De analist denkt dat de cijfers wat zorgen oproepen over de ontwikkelingen in de VS.

In alle regio's daalden de inkomsten, maar die in de Amerika's halveerden zelfs ruimschoots. De groei in de VS gaat ten koste van de zogenoemde revenue capture, of marge.

UBS verwacht dat de afnemende volatiliteit op de aandelenmarkten doorzet in de tweede jaarhelft. En dat is reden voor Werner om zijn verkoopadvies te handhaven. Het koersdoel is 25,25 euro.

Flow Traders daalt vrijdag 5,3 procent naar 34,38 euro.