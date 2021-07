Europese beurzen behouden winst na rentebesluit

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index ging 0,6 procent hoger op 456,53 punten, de Duitse DAX steeg 0,6 procent op 15.514,54 punten, de Franse CAC 40 won 0,3 procent bij een stand van 6.481,59 punten en de Britse FTSE 100 verloor 0,4 procent op 6.968,30 punten.

De meeste aandacht ging uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, waarbij het monetaire beleid werd gehandhaafd. De belangrijkste beleidsrente bleef daardoor staan op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De depositorente werd gehandhaafd op 0,50 procent negatief.

Daarnaast handhaafde de centrale bank zijn Asset purchase programme (APP) van 20 miljard euro per maand. Het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Programme bleef eveneens onaangeroerd op 1.850 miljard euro met een looptijd tot ten minste eind maart 2022 en in ieder geval totdat de centrale bank van mening is dat de coronacrisis voorbij is.

Wel paste de bank zijn forward guidance aan, wat volgens marktvolgers geen verrassing was, aangezien de centrale bank zijn inflatiedoel recent vaststelde op 2 procent.

De ECB zei ter ondersteuning van zijn symmetrische inflatiedoelstelling van 2 procent en in overeenstemming met zijn beleidsstrategie te verwachten dat de basisrentes van de ECB op hun huidige of lagere niveaus zullen blijven totdat de inflatie voor een wat langere tijd op of licht boven de 2 procent noteert. "Denk hierbij aan een periode van zeg een jaar", aldus marktanalist Elwin de Groot van Rabobank tegen ABM Financial News.

Per saldo zegt de centrale bank daarmee volgens De Groot van Rabobank dat de rente langer laag blijft dan de markt eerder had verwacht.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING was het rentebesluit van de ECB als oude wijn in nieuwe zakken, aangezien de communicatie enigszins is veranderd, maar de centrale bank inhoudelijk zeer dovish blijft.

Op macro-economisch vlak bleek verder dat het ondernemersvertrouwen in Frankrijk in juli licht is gedaald, net als het consumentenvertrouwen in de gehele eurozone.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1776. Olie werd donderdag duurder en noteerde rond 71 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Banken verloren terrein na het ECB-rentebesluit. Société Générale, Deutsche Bank en ING verloren 0,5 tot 1,0 procent.

Unilever sloot 5,2 procent lager. De omzet van de levensmiddelenreus is in het tweede kwartaal van 2021 opnieuw gegroeid, maar wel in een iets minder hoog tempo dan aan begin van dit jaar. Analisten waren echter vooral teleurgesteld door een neerwaartse bijstelling van margeverwachting voor heel dit jaar.

Roche heeft in het eerste halfjaar een kleine groei gerealiseerd, dankzij onder meer coronatests. Het aandeel daalde 3,6 procent.

Technip boekte het afgelopen kwartaal een lagere nettowinst op een hogere omzet. De nettowinst daalde van 128 miljoen naar 100 miljoen euro, terwijl de omzet steeg van 3 miljard naar 3,2 miljard euro. Het aandeel verloor 6,4 procent.

In Duitsland was maaltijdbezorger Delivery Hero met een koerswinst van 5,6 procent de sterkste stijger onder de hoofdfondsen. Continental verloor 1,9 procent en belandde daarmee onderaan.

In Frankrijk presteerde Worldline sterk met een winst van 2,4 procent, terwijl Danone met een verlies van 2,1 procent de sterkste daler in de CAC40 is.

Adyen, de Amsterdamse concurrent van Worldline, won in Amsterdam zelfs 4,7 procent, net als maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag rond het Europese slot licht lager.