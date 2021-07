Beursupdate: Unilever houdt winsten AEX beperkt

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend hoger, al werd de AEX geremd door een koersverlies van Unilever na cijfers. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 737,03 punten.

Indexzwaargewicht Unilever leverde 3,9 procent in na een tegenvallende outlook. Een andere zwaargewicht, ASML, trok juist de kar in de nasleep van cijfers op woensdag en enkele koersdoelverhogingen die daarop volgden.

"De scherpe daling van de beurzen [op maandag] lijkt opnieuw van korte duur, nadat de bedrijfswinsten positief blijven verrassen", aldus analisten van SEB. Zij merkten op dat de waarderingen hoog blijven, maar dat de voorziene koerswinstverhoudingen gunstiger worden nu de winsttaxaties voor 2022 worden verhoogd.

De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt wel sterk, nu de risicobereidheid is aangetrokken, tot nipt onder 1,30 procent. "Dit wijst erop dat beleggers het heropeningsscenario nog niet in de prullenbak hebben gegooid", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "En dat lijkt ons terecht. Zolang het oplopend aantal nieuwe besmettingen niet leidt tot nieuwe, strengere lockdowns, gaan we er nog steeds van uit dat de wereldeconomie ondanks corona verder zal herstellen. Niet in het hoge tempo van de eerste kwartalen van dit jaar, maar wel op een niveau dat ruim boven de trend van de afgelopen jaren zal uitkomen", aldus Wiersma.

De Europese Centrale Bank maakt vanmiddag om uur zijn rentebesluit bekend. Aanpassingen worden niet verwacht en beleggers zijn vooral benieuwd naar de toelichting van voorzitter Christine Lagarde.

Lagarde heeft al aangekondigd om vanmiddag een vooruitblik op het monetaire beleid af te geven. Recent gaf de ECB al aan niet langer te streven naar een inflatie van dichtbij, maar lager dan 2 procent, maar juist naar een inflatie van precies 2 procent.

Beleggers hebben vandaag ook aandacht voor de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen, de bestaande woningverkopen in de VS in juni en de index van leidende indicatoren in de VS in juni.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1795. De olieprijzen stegen met 0,7 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen kregen de cijfers van Unilever een negatieve ontvangst met een koersverlies van 3,9 procent. De outlook voor de marge viel beleggers tegen. Unilever meldde dat het rekent op een vlakke margeontwikkeling dit jaar, terwijl eerder nog werd uitgegaan van een kleine stijging. De goede resultaten van Unilever in de eerste helft van 2021 worden overschaduwd door de herziene margeverwachting voor heel dit jaar, schreef UBS.

ASML ging aan kop met winst van 2,9 procent, nadat het aandeel woensdag ook al flink won na het publiceren van kwartaalcijfers. Vanochtend kwamen daar nog enkele koersdoelverhogingen bovenop, door onder andere Berenberg, Degroof Petercam, KBC Securities en UBS.

In de Midkap kregen de cijfers van Aalberts een positieve ontvangst met een koerswinst van 4,5 procent. Degroof Petercam oordeelde dat Aalberts sterk heeft gepresteerd. Galapagos noteerde onderaan met een verlies van 0,3 procent.

In de AScX won Accell krap 2,5 procent in aanloop naar de kwartaalcijfers op vrijdag. De kwartaalcijfers van Sligro leverden een koerswinst op van 3,7 procent. "We hadden op iets meer gerekend", zo stelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam echter.

De lokaal genoteerde fondsen RoodMicrotec en Value8 stegen 2,7 en 3,5 procent na het publiceren van cijfers.