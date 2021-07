AEX kleurt weer flink groen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag flink hoger gesloten. De AEX steeg 1,6 procent naar 733,74 punten. "Minder dan twee dagen na de koersval op maandag is het beeld al weer compleet veranderd", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De zorgen dat de stijgende deltabesmettingen het economische herstel zullen vertragen, lijkt te zijn vervangen door optimisme dat de beter dan verwachte bedrijfscijfers van vandaag de belegger weer opbeuren." De euro/dollar handelde op 1,1800. Olie werd bijna 4 procent duurder, ondanks dat de Amerikaanse oliereserves iets opliepen. Stijgers en dalers In de AEX sloten vrijwel alle aandelen hoger. Koploper was Unibail-Rodamco-Westfield met een koerswinst van 4,4 procent, gevolgd door ArcelorMittal met 4,1 procent. Indexzwaargewicht ASML steeg 3,1 procent. Volgens Kempen publiceerde ASML een goed kwartaalrapport. De zakenbank wees op een recordstand van het orderboek, een outlookverhoging voor 2021, aanhoudende trends tot in 2022 en een EUV-capaciteit van meer dan 60 machines in 2023. Ook ING sprak van een "erg sterke" update. De grootste dalers waren IMCD en AkzoNobel met verliezen van 0,5 en 1,9 procent. Het verf- en coatingsbedrijf heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de winstgevendheid zien oplopen, terwijl de omzet ook steeg. Volgens JPMorgan Cazenove waren de resultaten conform verwachting. AkzoNobel kwam dinsdag al onder druk te staan, nadat de Amerikaanse concurrent PPG maandagavond een kwartaalupdate afgaf die slecht werd ontvangen. In de Midkap ging Fugro 6,1 procent in het groen en won Eurocommercial Properties 5,5 procent. ABN AMRO werd 4,3 procent duurder. Net als in de AEX waren er maar een paar dalers. InPost verloor 2,2 procent. Corbion leverde zelfs 8,4 procent in. Barclays zette Corbion op de verkooplijst. De analisten vrezen voor een flinke tegenwind op kostenvlak voor Corbion in de komende jaren als gevolg van de hoge grondstoffenprijzen. Bij de smallcaps ging Sligro, dat morgen met cijfers komt, bijna aan de leiding met een koerswinst van 5,0 procent. Vermoedelijk is het verlies afgelopen halfjaar gedaald. Zakenbank Kempen kijkt vooral hoe Sligro in juni presteerde. Wereldhave werd 4,3 procent duurder en sectorgenoot Vastned zelfs 6,4 procent. De enige dalers waren Vivoryon en Avantium die 2,7 en 1,1 procent inleverden. Het lokaal genoteerde NX Filtration werd 6,7 procent duurder op 11,44 euro. Berenberg startte het volgen van NX met een koopadvies en een koersdoel van 14,00 euro. Tussenstanden Wall Street Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen circa een half procent hoger.

