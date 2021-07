Winststijging voor UBS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ING Groep

(ABM FN-Dow Jones) UBS Group heeft het tweede kwartaal van 2021 goed afgesloten, met een hogere winst. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Zwitserse bank die wereldwijd actief is. CEO Ralph Hamers zag dat alle divisies en regio's bijdroegen aan de resultaten. "Het momentum staat aan onze kant en de strategische keuzes en initiatieven die we hebben genomen werpen hun vruchten af", aldus de topman. De nettowinst steeg van 1,2 miljard dollar vorig jaar naar 2,0 miljard dollar afgelopen kwartaal. Daarmee presteerde de bank beter dan de markt had verwacht. Voor belastingen bedroeg de operationele winst in het afgelopen kwartaal 2,6 miljard dollar tegen krap 1,6 miljard een jaar eerder. Bij de voorzieningen voor kredietverliezen was er een vrijval van 80 miljoen dollar. Vorig jaar moest UBS nog 272 miljoen dollar in de stroppenpot stoppen. De operationele inkomsten stegen op jaarbasis van 8,1 miljard naar net geen 9 miljard dollar. In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen deze inkomsten uit op 8,7 miljard dollar. In het tweede kwartaal lag de zogeheten cost/income ratio, een belangrijke maatstaf voor banken, op 71,8 procent, hetgeen een daling betekende van 4,1 procentpunt op jaarbasis. In het eerste kwartaal van 2021 stond deze ratio op 73,8 procent. UBS mikt op een ratio van 75 tot 78 procent. De CET1-ratio bedroeg 14,5 procent, waar UBS zelf mikt op circa 13 procent. UBS kocht verder voor 1,4 miljard dollar aan aandelen in tijdens de eerste helft van dit jaar. De bank is van plan om nog eens voor 0,6 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen tijdens het lopende derde kwartaal. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

