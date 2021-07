Pharming vindt partner voor Ruconest in Midden-Oosten en Afrika Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft een exclusieve licentieovereenkomst getekend met NewBridge Pharmaceuticals voor de distributie van Ruconest in het Midden-Oosten en Noord-Afrika voor de behandeling van acuut erfelijk angio-oedeem. Dit maakte Pharming dinsdag voorbeurs bekend zonder financiële details te verstrekken. "De uitgebreide ervaring van NewBridge in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, samen met hun strategische focus op zeldzame ziekten, maakt hen tot een ideale partner voor Pharming in deze regio", zei CEO Sijmen de Vries van Pharming in een toelichting. NewBridge zal verantwoordelijk zijn voor de zogenoemde named patient toelevering en, waar van toepassing, marketing in de regio. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

