Beursblik: focus op omzetgroei Beter Bed

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) De aandacht bij de kwartaalcijfers van Beter Bed zal vooral gaan naar de omzetontwikkeling, nadat het Udense bedrijf in mei al met ambitieuze omzetdoelstellingen kwam. Beter Bed verwacht onder meer een verdubbeling van de activiteiten in de komende vijf jaar en dat de online verkopen zullen versnellen naar ten minste 25 procent van de groepsomzet. Volgens analist Fernand de Boer van Degroof Petercam is de omzetdoelstelling "zeer ambitieus". De analist is zelf wat terughoudender over de omzetgroei op korte termijn, aangezien hij verwacht dat de markt wat zal vertragen na de coronacrisis. De cijfers over het tweede kwartaal, die door Beter Bed woensdag voorbeurs worden gepubliceerd, kunnen hier meer inzicht in geven. Ook zal worden gekeken naar de solvabiliteit en de schuldratio van Beter Bed, omdat deze van invloed zijn op het besluit van het bedrijf om weer dividend uit te keren. Beter Bed wil toewerken naar een solvabiliteit van ten minste 30 procent en een schuldratio van minder dan 2, voordat het zal besluiten om minimaal de helft van de nettowinst uit te keren. De online omzet steeg in het eerste kwartaal nog met 252 procent. Met 19,7 miljoen euro was de online omzet toen goed voor 41 procent van de totale groepsomzet. De totale omzet daalde toen op jaarbasis wel met 11,7 procent. Beter Bed verwachtte in april zelf dat het in het tweede kwartaal beter zou presteren dan de bredere markt. Een voorwaarde was wel dat er geen verdere en striktere coronabeperkingen van kracht zouden worden. Het aandeel Beter Bed daalde maandagmiddag met 2,5 procent tot 7,10 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.