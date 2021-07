Weer zeer forse groei Nederlandse export

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse export is in mei op jaarbasis in een fors tempo blijven stijgen. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Op jaarbasis steeg de export met 22,2 procent na een plus van 25,7 procent in april. Ten opzichte van april 2019, toen er nog geen sprake was van een coronapandemie, steeg de export met 7,9 procent.

Het volume van de import was in mei 20,7 procent groter dan in mei 2020 en 9,6 procent meer dan in mei 2019.

Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in juli gunstiger dan in mei.