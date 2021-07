Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 116,00 naar 100,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling. Het koersdoel voor concurrent Delivery Hero werd juist verhoogd van 135,00 naar 150,00 euro. Het marktleiderschap van Just Eat Takeaway in Duitsland komt onder druk te staan nu Delivery Hero, Uber Eats en DoorDash plannen hebben voor een uitrol in dit land. De overname van de Duitse activiteiten van Delivery Hero in 2018 maakte een eind aan een "jarenlange slopende concurrentiestrijd". Maar die deal lijkt volgens analist Silvia Cuneo inmiddels lang geleden. De nieuwe concurrenten kunnen volgens Cuneo profiteren van alle moeite en investeringen die Just Eat Takeaway de afgelopen jaren heeft gestoken in het vergroten van de populariteit van maaltijdbezorging. Nu het concept steeds meer ingeburgerd raakt, kunnen de nieuwe spelers "deels gratis meeprofiteren". Deutsche Bank meent dat de Duitse markt op termijn aantrekkelijker is dan de Britse. Momenteel bestellen consumenten relatief veel meer dan in Duitsland, maar Cuneo ziet geen reden waarom de Duitse markt deze achterstand niet zal inlopen. De Duitse bevolking is groter en leeft meer in steden, benadrukte de analist. Het aandeel Just Eat Takeaway daalde dinsdag naar 75,56 euro. Delivery Hero verloor een procent en daalde naar 121,50 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

