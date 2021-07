Brussel legt BMW en Volkswagen boetes op vanwege emissie service Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Europese Commissie heeft een boete van in totaal 875 miljoen euro opgelegd aan BMW en Volkswagen Group voor het schenden van de Europese regels met hun samenwerking bij het ontwikkelen van technologie om de uitstoot van nieuwe dieselwagens binnen de wettelijke norm te krijgen. Dit meldde Brussel donderdagochtend. "De vijf autofabrikanten Daimler, BMW, Volkswagen, Audi en Porsche beschikten over de technologie om de schadelijke uitstoot te verminderen tot meer dan wettelijk vereist is volgens de EU-emissienormen", lichtte eurocommissaris Margrethe Vestager donderdag toe. Echter zij besloten niet met elkaar te concurreren en de volledige potentie van de technologie te gebruiken. "De beslissing van vandaag gaat dus over hoe een toegestane technische samenwerking toch mis ging." Daimler werd ook op de vingers getikt, maar kreeg geen boete omdat de autobouwer de zaak aan het licht bracht. Alle partijen erkenden hun rol in het kartel en gingen akkoord met de schikking. Volkswagen betaalt ruim 502 miljoen euro en BMW bijna 373 miljoen euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.