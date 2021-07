Beursblik: Sligro vindt steeds vaker Jumbo op zijn pad Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Jumbo

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group treft steeds vaker supermarktketen Jumbo op zijn pad dat nu ook de zakelijke markt wil bedienen door een samenwerking met Makro. Dit concludeerde ING dinsdag in een analyse van het laatste initiatief van Jumbo. Voor de bank is deze samenwerking gericht op sportkantines, kleine horeca, MKB en zorginstellingen een duidelijk signaal dat supermarktuitbaters intensief nadenken over het antwoord op de vraag hoe zij hun in de coronapandemie verworven marktaandeel kunnen vasthouden. Deze branchevervaging was volgens ING al voor de coronacrisis gaande en lijkt nu intensiever te worden. Daar stelde ING wel tegenover dat het effect van de samenwerking tussen Jumbo en groothandel Makro voor de korte termijn voor Sligro relatief beperkt blijft. ING heeft een Houden advies voor Sligro met een koersdoel van 19,00 euro. Het aandeel Sligro daalde dinsdag 0,4 procent naar 24,90 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

