Futures VS wijzen omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood.

De grote indices lijken dus net onder de recordniveaus te zullen openen, na de stijgingen in juni, die werden aangejaagd door technologie-aandelen.

De S&P500-index sloot dinsdag voor de 33ste keer dit jaar op een record en steeg in juni alweer met 2,1 procent, na vier maanden met stijgingen op rij.



Technologiebeurs Nasdaq steeg deze maand al met 6,5 procent, maar de Dow Jones-index lijkt juni met verlies te gaan eindigen.

De S&P 500 index sloot mei af op 4.204,11 punten en de Nasdaq eindigde op 13.748,74 punten. De Dow Jones index noteerde aan het einde van vorige maand op 34.529,45 punten.



Beleggers keren terug naar de technologie-aandelen die tijdens de coronacrisis zo populair waren, nu de zorgen over oplopende inflatie wegebben.



"Groeisectoren hebben beter gepresteerd nu de obligatierendementen zijn gestabiliseerd", zei Shaniel Ramjee van Pictet Asset Management. "Het is het deel van de markt met de grotere bedrijven en daarom zitten de indexen in een opwaartse trend."

Er komen woensdag nieuwe cijfers van ADP over werkgelegenheid, die een hint kunnen geven voor het belangrijke maandelijks overheidsrapport over de Amerikaanse banengroei op vrijdag.

De sector reizen en ontspanning doen een stap terug, met een daling van 5,5 procent deze week, nu er zorgen zijn over de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus in Europese landen en het VK.



"We zien dat de markt dit opmerkt", zei Ramjee. "Dat betekent niet dat we nieuwe lockdowns verwachten, maar wat nervositeit, ja dat zou wel kunnen."



Olie werd duurder. Een augustusfuture West Texas Intermediate ruwe olie steeg woensdagmiddag 1,1 procent tot 73,81 dollar, terwijl Brent-olie voor september 0,8 procent duurder werd op 74,90 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1890. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1902 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er ook 1,1902 op de borden.

Bedrijfsnieuws



De Chinese taxi-app Didi Global gaat voor 14 dollar per aandeel naar de beurs, aan de bovenkant van de eerder afgegeven prijsvork van 13 tot 14 dollar, aldus bronnen van The Wall Street Journal. De handel start woensdag na een bliksemsnelle aanbieding aan potentiële investeerders. Er werd zo'n 4,4 miljard dollar opgehaald, wat meer was dan eerder voorzien. Daarmee zou het bedrijf 67 miljard dollar waard zijn. Rivaal Uber wordt gewaardeerd op 95 miljard dollar, terwijl Lyft op 20 miljard dollar zit.

Fastly Inc heeft een topmanager van Google ingehuurd als financieel directeur, namelijk Ronald Kisling.

Intel heeft de productie van één van zijn nieuwste chips uitgesteld om de prestaties te verbeteren. Dat is de eerste significante tegenslag voor de nieuwe CEO Pat Gelsinger, die Intel weer concurrerender moet maken,

Southwest Airlines biedt zijn cabinepersoneel dubbel loon, om mogelijk personeelsgebrek tijdens het feestdagenweekend rond de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli te vermijden.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag nipt hoger. De brede S&P500-index sloot 0,02 procent hoger op een nieuw record van 4.291,80 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 14.528,33 punten. De Dow steeg ook fractioneel, tot 34.292,29 punten.