Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel HAL

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor HAL verhoogd van 129,00 naar 146,00 euro, maar herhaalde het Reduceren advies. Analist Joren Van Aken wees erop dat EssilorLuxottica toch 28,42 euro per aandeel GrandVision zal betalen. In de markt werd rekening gehouden met nieuwe onderhandelingen die zouden resulteren in een lagere overnameprijs. De uitkomst van een arbitragezaak bood Essilor een "sterke onderhandelingspositie", aldus Van Aken. Dat Essilor na een proces van twee jaar de overname nu toch doorzet, is volgens de analist goed nieuws voor zowel HAL als GrandVision. Het herinvesteren van de verkoopopbrengsten brengt volgens Van Aken de nodige risico's met zich mee. Reden voor hem om een korting van 25 procent te hanteren. De markt schat dit risico, kijkend naar de koers, veel lager in, benadrukte Degroof. De kans dat HAL Coolblue in de komende 12 maanden naar de beurs brengt, schat de analist op 80 procent. Hij houdt daarbij rekening met een waardering van 5 miljard euro. De markt lijkt deze beursgang al volledig in te prijzen, merkte Degroof op. Van Aken was verrast dat HAL een meerderheidsbelang in Pro Gamers nam. De analist dacht dat HAL meer zou kijken naar nieuwe investeringen in de maritieme sector, wat zou hebben geresulteerd in een cyclische portefeuille met weinig diversificatie. "Kortom, de stap [met Pro Gamers] is een investering in de goede richting", vindt hij. Het aandeel HAL steeg woensdag 5,4 procent naar 149,60 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

