S&P naar nieuw record op verdeeld Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten zijn vrijdag verdeeld gesloten. De S&P 500 steeg 0,3 procent en bereikte daarmee een nieuw record van 4.280,70 punten. De Dow Jones index won 0,7 procent bij een slot van 34.433,84 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 14.360,39 punten, nipt onder het record van donderdag.

Beleggers waren vrijdag voorzichtig optimistisch over de infrastructuurdeal van president Joe Biden en een aantal Amerikaanse senatoren, maar tegelijkertijd zagen ze ook dat de inflatie verder oploopt en daarmee ook de langlopende rente.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de persoonlijke inkomens in mei met 2,0 procent zijn gedaald, terwijl de uitgaven stabiel bleven. De PCE kernprijsindex, voor de Federal Reserve een belangrijke inflatie-indicator, kwam op jaarbasis uit op 3,4 procent, tegen 3,1 procent in april. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vrijdag naar 1,55 procent en noteerde daarmee op weekbasis 10 procent hoger.

Toch lijken beleggers vooralsnog te geloven in het verhaal van Fed-voorzitter Jerome Powell, dat de inflatoire druk tijdelijk is.

"Het overkoepelende verhaal dat uit de gebeurtenissen van deze week naar voren komt, is dat de opvattingen van de heilige drie-eenheid van Jay Powell, Richard Clarida en John Williams van de Fed waarschijnlijk het zwaarst wegen, en dus zal de Fed voorlopig niks aanpassen [in zijn beleid]", aldus analist Michael Hewson van CMC Markets.

Fed-bestuurslid Eric Rosengren van de Boston Fed, die geen stemrecht heeft, zei vrijdag tegen Yahoo Finance dat de Amerikaanse economie steeds dichter bij het punt komt waarop de centrale bank kan besluiten om de steun af te bouwen.

Marktanalist Greg Valliere van AGF Investments keek naar de infrastructuurdeal die Biden sloot met een aantal senatoren van zowel de Republikeinse partij als de Democraten. "Het zal weken duren om alle details glad te strijken en dan zal de spanning stijgen. Zou dit 60 stemmen in de Senaat kunnen krijgen zonder fillibuster?", vroeg hij zich af.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,1935.

De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van 74,05 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,0 procent duurder. Op weekbasis steeg de WTI-olieprijs zelfs 3 procent.

Bedrijfsnieuws

Bankaandelen in de VS noteerden in het groen na de resultaten van een stresstest van de Federal Reserve. Volgens de Fed zijn de banken kapitaalkrachtig genoeg om een diepe recessie te doorstaan. Met het resultaat van de stresstest komt er een eind aan de beperkingen die vanwege de coronacrisis golden voor dividenduitkeringen en aandeleninkoopprogramma's. Morgan Stanley, JP Morgan Chase en Bank of America stegen 1 tot 2 procent.



De Britse mededingingswaakhond is een onderzoek gestart naar de vraag of Amazon.com en Google neprecensies wel voldoende aanpakken. Amazon daalde 1,4 procent. Google-moeder Alphabet sloot vlak.

Nike won ruim 15 procent en hielp daarmee de Dow stevig in het zadel, nadat de sportkledinggigant over het afgelopen kwartaal een recordomzet boekte van meer dan 12 miljard dollar. Verder verwacht Nike dat de omzet met meer dan 10 procent zal stijgen en de 50 miljard dollar aan verkopen zal overstijgen in dit lopende boekjaar.

FedEx kwam donderdag nabeurs ook met sterke kwartaalcijfers hoewel de winst licht tegenviel. BlackBerry zag de omzet in het afgelopen kwartaal terugliepen, hoewel het verlies ook slonk. FedEx verloor ruim 3 procent en BlackBerry zelfs 4,5 procent.

Aandelen Virgin Galactic stegen liefst 39 procent na goedkeuring van de Amerikaanse luchtvaartwaakhond FAA om ruimtereizen aan te mogen bieden.