AEX doet aanval op hoogste stand ooit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. Wall Street sloot donderavond op recordniveau.

Donderdag won de AEX al ruim 1 procent op 732,70 punten. De hoogste stand ooit werd vorige week donderdag neergezet op 736,07 punten. In de nasleep van een negatieve marktreactie op het Amerikaanse rentebesluit werd vervolgens begin deze week nog een bodem gezet op 713,94 punten.

De internationale beurzen profiteerden donderdag van zalvende woorden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, na de agressievere update van de Amerikaanse centrale bank vorige week. Powell zei dat hij "een zekere mate van vertrouwen" heeft dat de inflatie zal afnemen, wat de opvatting versterkte dat de centrale bank niet voor 2023 zijn monetaire beleidskoers zal veranderen.

Ook kondigde president Joe Biden aan dat hij een voorlopig akkoord heeft bereikt over zijn omvangrijke infrastructuurplan met een groep Democratische en Republikeinse senatoren.

Op Wall Street stonden daarmee de seinen op groen en zowel de S&P 500 en de Nasdaq index sloten donderdagavond op een all time high. Het koersverloop van de afgelopen week liet echter maar weer eens zien dat het sentiment ook zo weer kan draaien.

Beleggers zijn momenteel zeer gevoelig voor de inflatievooruitzichten en vanmiddag om 14:30 uur staan de persoonlijke inkomens en bestedingen in de VS in mei op de agenda. Hierbij wordt ook een inflatiecomponent vrijgegeven en economen gepolst door Dow Jones voorzien een stijging op jaarbasis van 3,4 procent. Op maandbasis wordt gerekend op een stijging van 0,6 procent.

Een afwijking van de verwachtingen zal waarschijnlijk een flinke impact op de aandelenmarkten kunnen hebben.

De index registreert een variatie van prijsbewegingen van goederen en diensten en het wordt beschouwd als een meer zuivere maatstaf voor inflatie dan de consumentenprijsindex van het ministerie van Arbeid, aangezien het ook veranderingen in consumentengedrag meet en een bredere reikwijdte heeft.

Donderdag nabeurs in New York wist sportkledinggigant Nike overtuigende cijfers te overleggen. De fabrikant rapporteerde over het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,51 miljard. Een jaar eerder draaide Nike nog een verlies van 790 miljoen dollar, veroorzaakt door coronamaatregelen waardoor winkels gesloten bleven. Het aandeel van de Dow Jones component won in de elektronisch handel nabeurs maar liefst 14 procent, waardoor ook de Amerikaanse futures vanochtend een duwtje in de rug krijgen.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind in het groen. De Chinese beurzen winnen circa 1 procent, terwijl de winsten voor de andere beurzen iets meer bescheiden zijn.

De Amerikaanse olie-future steeg donderdagavond licht met 0,3 procent naar 73,30 dollar per vat. Beleggers wachten op een bijeenkomst van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten volgende week. Het zogeheten OPEC+ zal dan beoordelen of de huidige productie-afspraken al dan niet worden aangepast. Momenteel voeren de deelnemende landen de productie in een geleidelijk tempo op, terwijl de vraag naar olie hard toeneemt.

Het muntpaar euro/dollar noteert vanochtend vlak op 1,1938.

Naast het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer hebben beleggers ook oog voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen in juni, zoals gemeten door de Universiteit van Michigan.

Bedrijfsnieuws

Neways bereikte een akkoord bereikt met de investeringsmaatschappij Infestos over een overname. Infestos is bereid 14,55 euro per aandeel te betalen in contanten voor Neways. Op 30 april dit jaar deed VDL Groep nog een overnamebod op Neways van 12,50 euro per aandeel, wat later werd verhoogd naar 13,00 euro.

Air France-KLM gaf met succes obligaties uit ter waarde van 800 miljoen euro.

Fastned is geselecteerd door de West-Vlaamse Intercommunale om vijf grote snellaadstations te realiseren op haar veelal langs hoofdwegen gelegen bedrijventerreinen in West-Vlaanderen.

De aandeelhouders van Nedap zijn tijdens een buitengewone algemene vergadering akkoord gegaan met de benoeming van Peter van Bommel als commissaris.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg 0,6 procent bij een recordslot van 4.266,49 punten en de Nasdaq ging 0,7 procent hoger bij een all time high slot van 14.369,71 punten. De Dow Jones index won 1,0 procent tot 34.196,82 punten.