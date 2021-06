Recordkwartaal FedEx

(ABM FN-Dow Jones) FedEx heeft in het vierde kwartaal van zijn afgelopen boekjaar meer pakketjes bezorgd en zo de winst en omzet zien stijgen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse pakketbezorger.



In de verslagperiode die eindigde op 31 mei profiteerde FedEx van volumegroei in binnen- en buitenland vanwege de coronapandemie maar werden ook meer kosten gemaakt om te voldoen aan de vraag en liepen de loonkosten op. De operationele winst verdubbelde ruimschoots, van 475 miljoen naar 1,80 miljard dollar. De operationele marge steeg daarbij van 2,7 naar 8,0 procent.



Onder de streep bleef een recordwinst over van 1,87 miljard dollar, waar in dezelfde periode een jaar eerder nog een verlies van 334 miljoen dollar in de boeken kwam. De aangepaste winst per aandeel kwam met 5,01 dollar nipt onder de marktverwachting uit van 5,00 dollar.



De omzet steeg op jaarbasis van 17,4 miljard naar 22,6 miljard dollar, met een omzetstijging per pakket van 14 procent. Hier rekenden analisten geraadpleegd door FactSet op 21,5 miljard dollar.



Outlook



Voor het net begonnen boekjaar 2022 rekent FedEx op een winst per aandeel van 18,90 tot 19,90 dollar. Dat was in boekjaar 2021 19,45 dollar. Verder verwacht het pakketbedrijf voor 7,2 miljard dollar te investeren.



In de nabeurshandel op Wall Street daalde het aandeel FedEx donderdagavond ruim 4 procent.

