AEX sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger geëindigd. Bij een slot van 728,59 punten, won de AEX 0,7 procent.

"Mogelijk zien ook beleggers dat de inflatieangst redelijk overschat is. De centrale bankiers bestempelen de hoge inflatie als tijdelijk en als de rente omhoog gaat, dan zal het in kleine stapjes gebeuren. Beleggers en bedrijven hoeven zich dan echt geen zorgen te maken over fors lagere winsten", meent Justin Blekemolen van Lynx.

Volgens de beleggingsspecialist hebben we al sinds november te maken "met een zeer krachtige bullmarkt", zonder grote correcties.

"De correcties van februari en mei bedroegen circa 5 tot 6 procent en dat duidt erop dat beleggers erg gretig zijn. Kleine dalingen worden snel benut om bij te kopen", aldus Blekemolen, die erop rekent dat de AEX tot 760 punten stijgt deze zomer, alvorens de index mogelijk wel een grotere correctie van 10 procent of meer gaat laten zien."

In Amsterdam viel dinsdag vooral het nieuws op rond GrandVision, dat een arbitragezaak tegen EssilorLuxottica verloor. Voor vermogensbeheerder Han Vermeulen van Fintessa Vermogensbeheer kwam het nieuws wat als een verrassing. "Het is afwachten of EssilorLuxottica de deal wil voortzetten." De vermogensbeheerder verwacht dat de overname doorgaat, maar dan wel tegen een lager bod. "De concessie in de prijs zal niet overdreven zijn", zo voorziet Vermeulen. "Uit cijfers van brillenketens is gebleken dat de verkopen zo goed als op het niveau van voor de crisis zijn."

Op macro-economisch vlak was het dinsdag vrij rustig. Vanmiddag werd bekend dat de bestaande woningverkopen in de VS in mei minder hard zijn gedaald dan verwacht, terwijl het consumentenvertrouwen in de eurozone in juni verder verbeterde.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1901. De WTI-olieprijs steeg licht en handhaafde zich boven de 73 dollar. Bitcoin daalde tot onder de 30.000 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Unibail-Rodamco-Westfield 2,0 procent en steeg ook Royal Dutch Shell 2,0 procent. Prosus daalde ruim 3 procent en Aegon verloor zo'n 2 procent.

Techaandelen als ASML en ASMI krabbelden gedurende de dag juist op en wonnen uiteindelijk ruim een procent.

In de AMX won Alfen 4,1 procent. Mitsubishi UFJ Financial Group meldde voor het eerst een belang van meer dan 3 procent. InPost steeg 2,3 procent.

Hekkensluiter GrandVision daalde 7,7 procent. De optiekketen verloor een arbitragezaak tegen EssilorLuxottica. Er werd geoordeeld dat GrandVision wel degelijk materiële inbreuk heeft gemaakt op haar verplichtingen in het kader van de ondersteuningsovereenkomst die werd gesloten in verband met de overname door EssilorLuxottica. Hierdoor kan Essilor besluiten af te zien van de overname van GrandVision. Onduidelijk is nog wat Essilor zal doen. Gezien de logica van een overname en alle reeds verkregen goedkeuringen, denkt KBC Securities dat EssilorLuxotitica zal aandringen op het heronderhandelen over de voorwaarden.

HAL, grootaandeelhouder van GrandVision, verloor 4,6 procent en Essilor in Milaan 1,6 procent.

In de AScX won Accsys 6,1 procent na het bekendmaken van cijfers. Ordina steeg x procent na het presenteren van nieuwe doelstellingen op zijn beleggersdag. Die nieuwe doelen waren volgens ING geen grote verrassing, waarbij met name de margeverwachting mager leek.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amsterdam enkele tienden van een procent hoger.