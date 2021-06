Wall Street flink hoger gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag aanzienlijk hoger gesloten. De S&P 500 index sloot 1,4 procent hoger op 4.224,79 punten, terwijl de Dow Jones-index 1,8 procent won op 33.876,97 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 14.141,48 punten. Voor de Dow Jones-index betrof het de grootste stijging sinds begin maart.

"De Amerikaanse beurzen reageerden positief op het herstel van de Europese beurzen vandaag", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Volgens Hewson wordt het herstel gedragen door een terugval van de Amerikaanse tienjaarsrentes, terwijl ook een zwakkere dollar bijdraagt aan de winsten op Wall Street.

De risicobereidheid van beleggers kreeg vorige week nog een tik, nadat beleidsmakers van de Federal Reserve hintten dat de rente mogelijk al in 2022 omhoog gaat, in plaats van 2023. De koersen van aandelen, hout en goud daalden daarop, om maandag weer te herstellen.

"De markt is erg gefocust op de ontwikkeling van de rente en uitspraken van centrale banken", zei Nadège Dufossé van Candriam.

Dufossé verwacht dat de aandelenkoersen rond het huidige niveau blijven schommelen, maar wel met wat meer volatiliteit dan in de afgelopen weken. Tenzij het marktsentiment in een bepaalde richting kantelt, voegde ze daar voorzichtigheidshalve aan toe.

Techaandelen bleven wat achter op de bredere marken, waarbij AMD en Nvidia tot bijna 2,5 procent inleverden.

Een hogere economische groei en inflatie zal in de komende maanden aandelen over het algemeen wel blijven ondersteunen, zo voorziet CIO Fahad Kamal van Kleinwort Hambros. "Amerikanen zullen meer besteden aan goederen en diensten wanneer de restricties van de pandemie worden teruggedraaid", aldus Kamal. "Voor beleggers is er geen alternatief voor aandelen."

Op de obligatiemarkten koerste de Amerikaanse tienjaarsrente op een niveau van 1,494 procent tegen 1,449 procent op vrijdag. In de afgelopen vijf weken daalde de tienjaarsrente nog en dit betekende de langste periode van daling sinds augustus 2019.

"De daling is volledig gelinkt aan de teruggelopen inflatieverwachtingen", aldus Dufossé van Candriam. "De markt prijst een oververhitting van de Amerikaanse economie niet langer in. Beleggers zijn van mening dat de Fed zal voorkomen dat er zo'n situatie ontstaat."

De nationale index van de Chicago Fed steeg in mei naar 0,29, van een negatieve stand van -0,09 in april. Het cijfer voor april werd neerwaarts bijgesteld van +0,24.

De prijs voor een vat ruwe olie is maandag opnieuw hoger gesloten. Een juli-future voor een vat ruwe olie sloot maandag 2,8 procent, ofwel 2,02 dollar, hoger op 73,66 dollar op de New York Mercantile Exchange. De stijging van de olieprijs op maandag volgt op uitspraken van enkele bestuurders van de Federal Reserve, die aangaven dat de Amerikaanse inflatie sneller stijgt dan verwacht. Mede hierdoor kwam de dollar onder druk te staan, hetgeen de olieprijzen een boost gaf. Ruwe olie wordt verhandeld in Amerikaanse dollars.

De euro/dollar noteerde op 1,1918. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1871 op de borden, nadat de euro begin vorige week nog boven 1,21 dollar handelde.

De verwachting is wel dat de dollar zal blijven stijgen, omdat de Fed eerder de rente gaat verhogen dan de ECB. Volgens ING rekent de markt inmiddels op een eerste Amerikaanse renteverhoging in november 2022.

Bij de cryptovaluta was bitcoin 6,3 procent minder waard dan vrijdag, op ruim 32.000 dollar. Cryptomunten stonden in de afgelopen weken onder druk, nu China het mijnen van bitcoins strenger wil aanpakken.

Bedrijfsnieuws

Uber verloor 3,2 procent, nadat de taxidienst aankondigde het resterende belang van 47 procent in de Chileense online supermarkt Cornershop over te nemen in ruil voor 29 miljoen aandelen Uber.

Netflix heeft een deal gesloten met regisseur Steven Spielberg voor de ontwikkeling van meerdere films voor de streamingdienst. Netflix daalde met 0,8 procent.

DoorDash is een samenwerking aangegaan met Albertsons Alliance voor het bezorgen van boodschappen. Het aandeel won 3,5 procent.

Pershing Square van Bill Ackman neemt een belang van 10 procent in Universal Music Group, die daarmee op 40 miljard dollar wordt gewaardeerd. Eerder stak de Chinese internetreus een belang van 20 procent in UMG, dat eigenaar Vivendi voor 60 procent naar de beurs van Amsterdam zou willen brengen. Aandeelhouders stemmen daar binnenkort over.

American Airlines heeft vluchten geschrapt om zijn systemen niet over te belasten nu de luchtvaartmaatschappij snel opschaalt na de coronacrisis. Het zou gaan om 950 vluchten of ongeveer 1 procent van het totaal in de eerste helft van juli. Het aandeel steeg met 0,7 procent.

Deutsche Bank keert terug naar de markt voor digitale betalingen, na een decennium, nu die markt weer waardevol is geworden. De bank start een joint venture met het Amerikaanse Fiserv voor de verwerking van betalingen.

VF Corp, fabrikant van North Face jassen en Vans-gympen, heeft een verklaring waarin het bedrijf zijn zorgen uitsprak over mogelijke dwangarbeid in de Chinese katoenregio Xinjiang van de website gehaald, nadat rivaal H&M voor een vergelijkbare verklaring van het internet verbannen werd in China, net als drie andere grote modefabrikanten. VF Corp heeft echter binnen een dag een kortere verklaring van vergelijkbare strekking teruggeplaatst, meldde The Wall Street Journal. Het aandeel VF won 1,2 procent.