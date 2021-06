Europese beurzen licht lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag licht lager na een week waarin monetair de bakens als verzet werden ervaren, op een handelsdag die na een nog redelijke gevulde ochtend deze nu op eigen kracht moet zien af te sluiten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een daling van 0,1 procent op 459,10 punten. De Duitse DAX liet een min zien van 0,6 procent op 15.637,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,1 procent met een stand van 6.670,09 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 0,5 procent naar 7.120,92 punten.

De centrale bank van Japan hield vrijdag de rente ongewijzigd op nul procent. De consumentenprijzen van Japan kwamen op jaarbasis over mei lager uit. Op maandbasis was er wel sprake van een plus, in dit geval van 0,3 procent.

Vanochtend waren er in Europa al enkele macrocijfers. De Duitse producentenprijzen in mei kwamen op maandbasis 1,5 procent hoger uit, op jaarbasis zelfs 7,2 procent. De Britse detailhandelsverkopen lieten in mei op maandbasis onverwacht een afname zien.

Tot besluit meldde de Europese Centrale Bank over april een opgelopen overschot op de lopende rekening van 23 miljard euro.

De voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva is vrijdag de enige spreker van belang.

Olie noteerde vrijdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0, procent in het rood op 70, dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 72, dollar werd betaald, een daling van 0, procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1915. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1893 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1905 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Tesco heeft in het afgelopen kwartaal, dat liep tot en met 29 mei, de omzet zien oplopen en handhaafde de outlook voor dit boekjaar. Het aandeel noteerde 2,3 procent lager.

Op de beurs van Frankfurt verloor het aandeel Henkel 3,0 procent, waarmee voor de Duitse beurs de opwinding wel was weergegeven. Zo niet in Parijs, waar het aandeel Alstom 2,5 procent won, maar er ook verlies van met dan 2 procent kon worden genoteerd voor aandelen Axa, Renault en BNP Paribas. Financials hadden gisteren nog de wind in de rug, na de mededelingen van de Federal Reserve.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 daalde donderdag een fractie tot 4.221,86 punten en de Dow Jones index verloor 0,6 procent tot 33.823,45 punten. De Nasdaq steeg 0,9 procent bij een slot van 14.161,35 punten.