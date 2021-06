Sonnenberg kan geen uitkoopprocedure Hunter Douglas starten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Hunter Douglas

(ABM FN-Dow Jones) Ralph Sonnenberg heeft niet genoeg aandelen in handen om een uitrookprocedure te starten om Hunter Douglas volledig over te nemen. Dit maakte Hunter Douglas vrijdagochtend bekend. Tijdens de na-aanmeldingstermijn zijn nog 63.516 gewone aandelen aangeboden, die 0,18 procent van de uitgegeven en uitstaande gewone aandelen vertegenwoordigen. Als gevolg heeft Sonnenberg nu 93,59 procent van de aandelen in bezit. Dit is niet voldoende om een uitkoopprocedure te starten. Daar was een aandelenbelang van minimaal 95 procent voor nodig. Hunter Douglas liet al weten dat een hoger bod door Sonnenberg wordt uitgesloten. Onder meer aandeelhouder Add Value Fund is niet tevreden met het overnamebod en liet eerder weten de stukken die het fonds heeft niet aan te melden. "Deze bieding reflecteert geenszins de werkelijke waarde", aldus fondsmanagers Willem Burgers en Hilco Wiersma in mei. Zij schatten de werkelijke waarde op minimaal 175 euro per aandeel. Er werd door Sonnenberg aanvankelijk 64,00 euro per aandeel geboden, maar dit werd verhoogd tot 82,00 euro. Het Add Value Fund, dat sinds 2009 aandeelhouder is, heeft een belang van 0,6 procent in Hunter Douglas. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

