AEX voorzichtig verder omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag licht gestegen. Bij een slot van 730,98 punten won de AEX 0,1 procent en werd de recordstand iets verder aangescherpt.

Justin Blekemolen heeft een koersdoel van 764 punten voor de hoofdindex.

"Dit betekent uiteraard niet per se dat de AEX in één rechte lijn omhoog zal lopen. Kleine terugvallen binnen de stijgende trend zijn volkomen normaal en kunnen worden benut om bij te kopen", aldus de beleggingsspecialist van Lynx.

Belangrijkste agendapunt deze week is het rentebesluit van de Federal Reserve woensdag en voorafgaand daaraan lijken beleggers geen onnodig risico te willen lopen.

"Er lijkt een rotsvast vertrouwen bij beleggers dat de Fed in de beleidsvergadering van deze maand nog niet zal spreken over mogelijke ‘tapering’ en de geldkraan in de VS nog geruime tijd open zal houden", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Wiersma is er "iets minder zeker van" dat de geldkraan nog lang open blijft. "We achten de kans groot dat naarmate de Amerikaanse economie meer tekens van oververhitting laat zien, de druk op de Fed verder toeneemt om iets minder gas te geven", aldus Wiersma.

Beleggers kregen vandaag in aanloop naar het rentebesluit van de Fed inzicht in de staat van de Amerikaanse economie, met de vrijgave van onder meer de detailhandelsverkopen en producentenprijzen in mei en de industriële productie in dezelfde maand.

De detailhandelsverkopen daalde afgelopen maand met 1,3 procent en daarmee meer dan verwacht. De industriële productie steeg in mei met 0,8 procent en dat was beter dan verwacht.

Een belangrijke indicator voor de markt zijn momenteel de inflatiecijfers. In mei stegen de producentenprijzen in de VS met 0,8 procent, waar een inflatie van 0,5 procent was voorzien.

Het muntpaar euro/dollar koerste dinsdag rond een niveau van 1,2128. De WTI-olieprijs steeg ruim een procent en handelde op 71,77 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Just Eat Takeaway.com 1,5 procent na afronding van de overname van het Amerikaanse Grubhub. Royal Dutch Shell steeg eveneens 1,5 procent. Hekkensluiter was ArcelorMittal, dat bijna 5 procent verloor.

In de AMX won JDE Peet's fractioneel ten opzichte van de slotstand maandag en wisten verder alleen Intertrust en WDP uit de rode cijfers te blijven.

Boskalis verloor een procent na een adviesverlaging én een koersdoelverhoging door KBC Securities. Eurocommercial verloor 3,5 procent en ook Basic-Fit en AMG ghingen behoorlijk onderuit.

In de AScX won CM.com ruim 3 procent en Vivoryon zelfs zo'n 8 procent. Acomo, TomTom en Brunel verloren bijna 2 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het sluiten van de Amsterdamse beurs, noteerden de Amerikaanse indexen in New York tot 0,5 procent in het rood.