GrandVision: alle regelgevende goedkeuringen overname Essilor binnen

Beeld: GrandVision

(ABM FN-Dow Jones) EssilorLuxottica en HAL Trust hebben alle regelegevende goedkeuringen binnen voor de overname van GrandVision. Dit meldde GrandVision donderdag nadat ook de Turkse

mededingingstoezichthouder groen licht heeft gegeven voor de transactie. Op dit moment loopt nog de door GrandVision aangespannen arbitrageprocedure tegen EssilorLuxottica, waarin de optiekketen verzocht het scheidsgerecht om onder meer te bevestigen dat GrandVision geen materiële inbreuk maakt van de Ondersteuningsovereenkomst die is gesloten in verband met de Transactie. Daarnaast zijn er nog arbitrage procedures gaande die door HAL zijn aangespannen tegen EssilorLuxottica in verband met de overname. "Deze procedures zijn vertrouwelijk. Uitspraak in bovengenoemde arbitrageprocedure wordt verwacht in de tweede helft van juni 2021", aldus GrandVision. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

