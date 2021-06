Beursupdate: AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef donderdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 724,00 punten.

In de afgelopen twee weken kabbelden de beurzen voort, waarbij beleggers het optimisme over een heropening van de wereldeconomie afwegen tegenover de risico's op een hogere inflatie, tekorten en mogelijk hogere belastingen in de VS.

"De markt kan nog steeds verrast worden door positief nieuws", aldus analist Olivier Sarfati van vermogensbeheerder GenTrust.

Woensdag markeerde voor de S&P 500 de dertiende dag op rij dat de Amerikaanse hoofdgraadmeter minder dan een procent bewoog. De laatste keer dat er zoveel dagen verstreken zonder grote bewegingen was in de periode oktober 2019 tot januari 2020, zo blijkt uit cijfers van Dow Jones. Analisten wezen de aankomende zomermaanden, waarin veel beleggers op vakantie gaan, aan als één van de redenen voor de beperkte bewegingen.

"We zagen in de afgelopen week een zeer lage volatiliteit", aldus vermogensbeheerder John Roe van Legal & General Investment Management. "In aanloop naar het warme weer, zijn er minder beleggers op de markt actief en is er minder volatiliteit."

De zorgen over een oplopende inflatie lijken daarbij wat naar de achtergrond te zijn geschoven, al blijven beleggers nieuwsgierig naar nieuwe inflatiedata, die later vandaag in de VS verschijnen. Volgens ING wordt een stijging verwacht van 4,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. "De druk op de Fed om iets minder gas te geven, wordt steeds groter", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"De vraag of de hogere inflatie van tijdelijke aard is zal nu en in de komende maanden een grote rol blijven spelen", aldus strateeg Luc Filip van SYZ Private Banking. "De hoger dan voorziene consumentenprijzen die vorige maand verschenen zorgden voor aardig wat onrust op de financiële markten", zo zag Filip.

Ook analisten van SEB zien de zorgen over de inflatie wat afnemen sinds het "tegenvallende" banenrapport van afgelopen vrijdag. SEB ziet de rentes flink teruglopen, waarbij de Amerikaanse tienjaarsrente tot onder de 1,48 procent kwam. Eind maart was er nog een piek op 1,77 procent. "De rentes gingen best hard omlaag", aldus Wiersma van ING. "Blijkbaar zijn beleggers ervan overtuigd dat de hoge inflatiecijfers van nu slechts tijdelijk zijn."

Vanmiddag volgt nog het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De Japanse bank Nomura voorziet opwaartse bijstellingen voor de inflatieverwachtingen, "maar we verwachten dat ook de ECB zal benadrukken dat de oplopende inflatie tijdelijk is."

Volgens Nomura gaat vanmiddag de meeste aandacht uit naar het Pandemic Emergency Purchase Programme en of de ECB besluit het tempo daarvan te handhaven of weer te verlagen. In maart voerde de centrale bank tot tevredenheid van de markt zijn obligatie-opkopen op om de oplopende obligatierentes te beteugelen. Nomura denkt dat de ECB wacht met 'taperen' tot september.

Ook zal de aandacht vanmiddag uitgaan naar de Amerikaanse steunaanvragen over afgelopen week.

Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,2168. De olieprijzen daalden fractioneel.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging ArcelorMittal aan kop met een koerswinst van 1,4 procent. Unibail-Rodamco-Westfield verloor juist 2,6 procent, na een koerssprong op woensdag. Just Eat Takeaway.com daalde 2,1 procent in aanloop naar een belangrijke aandeelhoudersvergadering vanmiddag in de VS. Dan wordt gestemd over de overname van het Amerikaanse Grubhub.

In de AMX won Alfen 0,2 procent. Alfen is geselecteerd als hoofdleverancier van slimme laadstations voor de uitrol van een landelijk netwerk van laadstations voor elektrische auto's in Italië. Financiële details werden niet gegeven. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties noteertde ex-dividend en gaf daarom 6,0 procent prijs.

Basic-Fit verloor daarnaast 4,8 procent. De fitnessketen haalde 304 miljoen euro op met de uitgifte van converteerbare obligaties met een looptijd van 7 jaar. ING schat dat de kaspositie daarmee wel aan het einde van het tweede kwartaal 360 miljoen euro kan zijn.

In de AScX won B&S Group 1,0 procent en Acomo 2,2 procent. Wereldhave verloor 1,8 procent.