Shell wil sneller uitstoot verminderen

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell is van plan versneld de uitstoot van CO2 terugbrengen na het besluit van de rechtbank in Den Haag afgelopen maand. Dit zei CEO Ben van Beurden van Shell woensdag in een bericht op LinkedIn. Dit betekent volgens Van Beurden dat er "forse, maar afgemeten stappen" zullen worden genomen door Shell in de komende jaren. De topman verwacht nog steeds in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Die oordeelde vorige maand dat de energiereus de CO2-uitstoot per 2030 moet terugbrengen tot netto 45 procent ten opzichte van 2019. "Ik ben nog steeds teleurgesteld dat Shell eruit wordt gepikt, dat helpt niet om de mondiale uitstoot terug te brengen", aldus Van Beurden. De topman zegt door de uitspraak wel "vastberaden te zijn om de uitdaging" aan te gaan. "We zullen naar manieren zoeken om de uitstoot verder terug te brengen op een manier die betekenisvol en nuttig is." Shell heeft zichzelf tot doel gesteld om de emissies met 20 procent terug te brengen binnen tien jaar. Voor 2050 wil het bedrijf energieneutraal zijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

