Vertrouwen Binck-belegger piekt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van particuliere beleggers staat voor juni op het hoogste punt van het jaar. Dit bleek vrijdag uit de BinckBank Beleggersbarometer, waarin beleggende klanten hun oordeel geven over het klimaat op beurs. Ondanks zorgen over inflatie en stijgende rente lijkt de snelheid waarmee de economie uit de coronacrisis lijkt te komen ook bij beleggers de overhand te hebben, aldus Binck. Particuliere beleggers beoordelen het beursklimaat deze maand met een +3,2 op een schaal tussen -10 en +10. Dit is niet alleen hoger dan de +2,7 van mei, maar ook de hoogste score van dit jaar. Gevraagd naar hun favoriete aandelen van dit moment zijn beleggers verdeeld over het aandeel Shell. Dit aandeel staat zowel in het koop- als verkooplijstje bovenaan. Verder blijven ze positief over halfgeleiderfondsen als ASML en Besi. De techsector is dan ook nog steeds de populairste sector om in te investeren, op ruime afstand gevolgd door de medische sector, aldus Binck. Tesla en Ahold Delhaize behoren naast Shell tot de minst favoriete aandelen. Gevraagd naar hun mening over lokale en internationale markten verwachten Nederlandse beleggers dat zowel de AEX als de S&P 500 de komende maand circa 2 procent zouden kunnen aantrekken. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.