Video: AEX corrigeert na top op 718 punten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX topt op 718 punten, waarna een einde komt aan de opwaartse trend. Dit zei vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Group voor de camera van ABM Financial News. De vermogensbeheerder spreekt van een vreemde situatie, waarbij de AEX vanaf de 530 punten heel snel naar de huidige niveaus is gestegen. "Dit zie je niet vaak en helemaal niet ten tijde van een pandemie, waarbij je verwacht dat het minder goed zou gaan", aldus Smit. "Waar het eindigt, dat weet je niet, maar dat het eindigt dat weten we wel", voegde hij toe. "Ik verwacht niet dat we op een rustige manier omlaag aan." Klik hier voor: AEX topt op 718 punten ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

