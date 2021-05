Video: Chinese obligaties bieden mooie kansen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In het afgelopen jaar heeft China zich als eerste grote economie van de pandemie hersteld en neemt het nu het voortouw bij de normalisering van zijn beleid, en dat biedt interessante beleggingskansen. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera tegen ABM Financial News. De kredietimpuls, dat wil zeggen de verandering in de hoeveelheid krediet in de economie en een goede barometer voor de algemene beleidskoers van Beijing, steeg vorig jaar dankzij de beleidssteun tijdens de coronacrisis, maar is de laatste tijd weer gedaald, aldus beleggingsstrateeg Juvyns. Als gevolg zal zowel de interne als de op buitenlandse goederen gerichte vraag in China, in de komende maanden waarschijnlijk matigen, denkt hij. "Nu het beleid van China veel eerder is genormaliseerd dan dat van zijn tegenhangers in de wereld, is de rente op lokale staatsobligaties terug op het niveau van vóór de crisis. De aantrekkelijke rente- en diversificatie-eigenschappen van Chinese obligaties lijken een aantrekkelijke mogelijkheid voor wie op zoek is naar rendement en portefeuilleballast in een wereld van lage obligatierentes." Klik hier voor: Chinese obligaties bieden mooie kansen ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

