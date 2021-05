Beursupdate: AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen bleven maandag richting het einde van de ochtendhandel dicht bij huis. De AEX index steeg 0,02 procent tot 713,45 punten, terwijl de AMX vlak noteerde en de Smallcaps 0,1 procent lager.



"Een rustige sessie, nu zowel de beurzen in het VK als de VS de deuren gesloten houden", aldus analist Naeem Aslam van AvaTrade. "De handelsvolumes zullen naar verwachting extreem futloos ogen", voorziet hij, en cijfers uit Japan en China helpen het sentiment volgens de analist ook niet.

Vanaf dinsdag kunnen professionele beleggers bij Euronext Amsterdam handelen in cryptovaluta, via aanbieder ETC Group. De exchange-traded currencies zijn 'trackers' die de koers van onder meer bitcoin en ethereum volgen.



Economisch nieuws kwam uit Japan, waar het consumentenvertrouwen blijft dalen, tertwijl de industrie meer produceerde. De Chinese industrie groeide afgelopen maand ook weer, hoewel in een fractioneel lager tempo dan een maand eerder. Daarentegen zag de Chinese dienstensector het groeitempo juist versnellen.

Verder bleek de geldhoeveelheid in de eurozone minder snel te zijn gestegen in april.

De olieprijs ging vanochtend licht omhoog. Een juli-future West Texas Intermediate steeg 1,2 procent tot 67,14 dollar, Brent-olie werd 1 procent duurder.

De euro/dollar noteerde op 1,2191.

Stijgers en dalers



In de Amsterdamse hoofdgraadmeter was het aantal stijgers en dalers gelijk verdeeld. Besi stond bovenaan met een koerswinst van 1,6 procent, terwijl ook ASMI en ASML in de plus handelden.

ArcelorMittal won 1,1 procent na een koersdoelverhoging door Kepler Cheuvreux. De broker ziet de gunstige trends aanhouden voor de staalreus.

Royal Dutch Shell was één van de dalers met een verlies van 0,5 procent.

In de Midkap was Corbion met 1,8 procent winst de sterkste stijger. Galapagos verloor juist 2 procent.

Onder Smallcaps was Accsys koploper met krap 3 procent koerswinst. In dezelfde hoek van de groene technologie stonden Avantium en Sif Holding eveneens op winst.

Mobiliteitsaandelen TomTom en Accell Group stonden juist onderaan met verliezen tot minder dan 1 procent.

Het lokaal genoteerde Beter Bed steeg 2,4 procent. Beter Bed is in vergevorderde gesprekken over de verkoop van zijn Zweedse activiteiten aan de Lars Larsen Group.

Envipco, dat nabeurs met cijfers komt, won 7,8 procent.