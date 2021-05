Beursblik: Barclays haalt Corbion van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft vrijdag het advies voor Corbion verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen en verlaagde het koersdoel van 50,00 naar 48,50 euro. Corbion blijft volgens Barclays goed gepositioneerd om van de duurzaamheidstrends in de wereld te kunnen blijven profiteren, maar op korte termijn drukken de hogere kosten op de winst. De analisten van de Britse banken waarschuwden voor oplopende grondstoffenprijzen en hogere transportkosten. Corbion zal uiteindelijk een deel van deze kosten kunnen doorrekenen aan klanten. Dat geldt volgens de bank echter niet voor de stijgende kosten voor emulgatoren, en dat is aanleiding voor Barclays om de raming voor de EBITDA voor dit jaar en volgend jaar te verlagen met 3 tot 4 procent. Het aandeel Corbion daalde vrijdag 4,2 procent naar 47,32 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

