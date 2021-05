Salesforce overtreft verwachtingen en verhoogt outlook

(ABM FN-Dow Jones) Salesforce.com heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de verwachtingen van analisten overtroffen en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Dit bleek donderdagavond uit cijfers van de Amerikaanse specialist in cloud-software.

In het afgelopen kwartaal boekte Salesforce een nettowinst van 469 miljoen dollar, of 0,50 dollar per aandeel, ten opzichte van 99 miljoen dollar of 0,11 dollar per aandeel vorig jaar. De aangepaste winst kwam uit op 1,21 dollar per aandeel, waar dit een jaar eerder nog 0,70 dollar was.

De omzet steeg op jaarbasis dan ook van 4,87 miljard naar 5,96 miljard dollar.

Analisten geraadpleegd door FactSet mikten op een winst van 0,88 dollar per aandeel bij een omzet van 5,89 miljard dollar. Salesforce mikte voor het eerste kwartaal zelf op een winst van 0,88 tot 0,89 dollar per aandeel en een omzet van 5,88 tot 5,89 miljard dollar.

"We hebben het beste kwartaal ooit achter de rug", aldus CEO Marc Benioff. "We zijn van mening dat ons Customer 360-platform een van de meest relevante technologieën is voor bedrijven om de coronacrisis achter zich te kunnen laten." De topman zegt op schema te liggen om in 2026 een jaaromzet te realiseren van 50 miljard dollar.

Outlook

Voor het lopende tweede kwartaal mikt Saleforce op een aangepaste winst van 0,91 tot 0,92 dollar per aandeel bij een omzet van 6,22 tot 6,23 miljard dollar. Analisten mikten voor het tweede kwartaal op respectievelijk 0,87 dollar per aandeel en 6,17 miljard dollar.

Voor heel het boekjaar mikt Salesforce op een aangepaste winst van 3,79 tot 3,81 dollar per aandeel bij een omzet van 25,9 tot 26 miljard dollar, waar analisten mikten op 3,44 dollar per aandeel bij een omzet van 25,75 miljard dollar. Eerder mikte Salesforce nog op 3,39 tot 3,41 dollar per aandeel en een omzet van 25,65 tot 25,75 miljard.

In de outlook is 500 miljoen euro opgenomen als bijdrage van de eind vorig jaar aangekondigde overname van Slack Technologies. Salesforce verwacht de overname in het tweede kwartaal af te kunnen ronden. Dit kwartaal loopt tot 31 juli.

Het aandeel Salesforce.com steeg donderdag in de elektronische handel nabeurs met 4,2 procent.