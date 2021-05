Brussel kijkt kritisch naar gratis brokers - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brokers die gratis handelen aanbieden kunnen rekenen op verscherpt toezicht in Europa. Dit schreef persbureau Bloomberg donderdag na het inzien van een brief van eurocommissaris Mairead McGuinness. Het bedrijfsmodel van dergelijke gratis brokers zou volgens McGuinness wel eens in strijd kunnen zijn met de Europese regels. Als er geen of slechts heel lage transactiekosten worden gerekend, dan moet het geld elders verdiend worden, en dat zou kunnen door de handelsstroom te delen met market makers, en dat kan in strijd zijn met de regels dat brokers in het beste belang van hun klanten moeten opereren. "We zullen een oordeel vormen of de huidige regels voldoende zijn", citeerde Bloomberg McGuinness, die commissaris is voor financiële dienstverlening. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

