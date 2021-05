Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten in een afwachtende markt, die blijft twijfelen over de hints van de Federal Reserve op een aanhoudend mild rentebeleid.



De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent in de plus op 443,04 punten. De Duitse DAX daalde 0,1 procent naar 15.386,58 punten. De Franse CAC 40 eindigde 0,2 procent lager op 6.353,67 punten. De Britse FTSE tenslotte eindigde vlak op 7.034,24 punten.

"De markt blijft steun vinden bij optimisme over de heropening van grote economieën in Europa en aanhoudende steun van centrale banken", zei analist Victor Argonov van Exante. "Beleggers lijken nog steeds belust om elke dip in aandelen te kopen en de dollar te verkopen ten gunste van risicogevoelige grondstoffen en Britse ponden."

Volgens Argonov temperen de zorgen bij beleggers over de torenhoge waarderingen van veel Amerikaanse technologie-aandelen en een inflatie die op hol kan slaan.

Twee op de drie beleggers verwacht dat cyclische aandelen uit Europa het beter blijven doen dan defensieve aandelen, nu de groei opveert en de rendementen op staatsleningen stijgen. Dat meldde Bank of America in zijn maandelijks enqute van fondsbeheerders. Andreas Bruckner van Bank of America denkt dat cyclische aandelen het relatief gezien 10 procent beter zullen doen dan defensieve.

De Fed publiceert woensdagavond de notulen van de meest recente beleidsvergadering. Het is voor de waarde van staatspapier van groot belang dat de Fed zijn beleid handhaaft, omdat anders landen met veel leningen in problemen in kunnen komen als de groei van de economieën vaart verliest.



In de eurozone kromp de economie met 0,6 procent sinds eind vorig jaar. Op jaarbasis was de krimp 1,8 procent, bleek uit definitieve cijfers. De export in de eurozone steeg in maart minder hard dan de import, waardoor het handelsoverschot daalde.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het groen op 66,81 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 70,11 dollar werd betaald, een stijging van 0,9 procent.

De euro/dollar sterkte verder aan en noteerde op 1,2200. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,2158 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Lufthansa meldde dat de vraag naar vluchten naar Amerikaanse en Europese bestemmingen aantrekt. Vergeleken met voorgaande weken zou het aantal boekingen zijn verdriedubbeld. Het aandeel sloot krap 3 procent hoger.

Vodafone sloot 9 procent lager. Het telecombedrijf behaalde in het gebroken boekjaar 2021 weer winst op een lagere omzet, dankzij lagere kosten. Het dividend blijft 0,09 euro per aandeel.

De Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash wordt in Duitsland actief, blijkens personeelsadvertenties die het bedrijf plaatste, aldus de Financial Times. Rivaal JustEat Takeaway sloot 1,7 procent hoger in Amsterdam, Delivery Hero sloot zelfs bijna 4 procent hoger.

In Parijs viel het aandeel Engie op met een koersstijging van 3 procent.

De Franse televisiestations TF1 en M6 gaan hun media-activiteiten fuseren om een Franse kampioen in 'streaming' te creëren, die de strijd moet aangaan met Netflix en andere Amerikaanse rivalen. De nieuwe entiteit zou driekwart van de tv-reclamemarkt in handen krijgen in Frankrijk, maar de bedrijven zeggen dat hun marktaandeel in Europa of wereldwijd de juiste maatstaf zou zijn. TF1 won 7 procent.

Tech had weer de wind in de rug. In Amsterdam, steeds meer de tech-index van Europa, gingen ASMI en Adyen aan de leiding met koerswinsten van 4,3 en 3,3 procent.

Het Japanse Softbank zou een beursnotering in Amsterdam willen voor een overnamevehikel, Vision Fund genaamd, meldde persbureau Bloomberg.

Tussenstanden Wall Street



Wall Street stond dinsdagavond verdeeld. De S&P 500 daalde 0,1 procent tot 4.163 punten, de Dow Jones-index leverde 0,2 procent in op 34.276 punten, maar techbeurs Nasdaq koerste een kwart procent hoger op 13.357 punten.