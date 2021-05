Valuta: dollar heeft het lastig

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag ruim boven de 1,22 dollar door een zwakke dollar.

"De markt schat in dat de Federal Reserve serieus vast blijft houden aan zijn monetaire beleid", aldus Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Technisch bevindt de Europese munt zich tegen een weerstand van 1,2250 dollar en daar zien wij de euro niet snel doorheen gaan, tenzij de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde vanmiddag iets opmerkelijks zegt. We denken een doorbraak boven de 1,2250 dollar de ECB alerter maakt dan deze momenteel al is, omdat de bank niet wil dat de euro te duur wordt", aldus Van der Meer.

Volgens de valutahandelaar ligt het zwaartepunt deze week in de tweede helft met donderdag de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten en vrijdag de inkoopmanagersindices. "Woensdag volgen de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve, maar daar verwachten we geen nieuwe inzichten uit", aldus Van der Meer.

De economie van Japan groeide in het eerste kwartaal op kwartaalbasis met 1,3 procent in een voorlopige meting iets sterker dan voorzien. In de eurozone kromp de economie in het eerste kwartaal op kwartaalbasis met 0,6 procent. Op jaarbasis kwam de krimp uit op 1,8 procent. Beide percentages kwamen overeen met de eerste raming.

De export in de eurozone steeg in maart minder hard dan de import, waardoor het handelsoverschot daalde.

De Britse werkloosheid daalde in de periode januari tot en met maart naar 4,8 procent, "een extra steun in de rug voor het Britse pond, die ook al profiteerde van een zwakke dollar en een ontspannener coronadynamiek", aldus de handelaar van Ebury dinsdag.



In de Verenigde Staten komen vandaag alleen de woningbouw en bouwvergunningen over april naar buiten.

Naast Lagarde treedt ook haar collega bij de Bank of England Andrew Bailey voor het voetlicht van een comité van het Hogerhuis.

De euro noteerde dinsdag 0,5 procent op hoger 1,2214 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8596 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,5 procent en noteerde op 1,4208 dollar. De dollar noteerde 0,2 procent lager op 6,4238 Chinese yuan. De dollar zakte vandaag 0,3 procent en noteerde daarmee op 108,9450 yen.