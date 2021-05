Beursblik: Barclays verhoogt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft dinsdag het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 114,00 naar 119,00 euro bij handhaving van het Overwogen advies. Ondanks een kostenverlaging van 300 miljoen euro en aantrekkende EBIT-marges, is het rendement op het geïnvesteerd kapitaal al jaren nauwelijks verbeterd, aldus Barclays. Daardoor is er onder de streep weinig veranderd. De analisten voorzien evenwel dat deze situatie zal verbeteren en dat het rendement zal stijgen. Barclays merkte op dat institutionele beleggers langs de zijlijn blijven staan, vanwege de aanhoudende daling van de omzet en de cyclische winsten van AkzoNobel als gevolg van de grondstofprijzen. "Deze twee factoren kunnen veranderen dit jaar", zo voorzien de analisten. Beleggers zullen meer vertrouwen krijgen in de groeivooruitzichten en in de effectiviteit van het prijsbeleid van AkzoNobel, aldus de analisten. Barclays denkt dat het huidige rendement op de vrije kasstroom van 5,5 procent in 2022 te laag zal ogen. Het aandeel AkzoNobel steeg dinsdagochtend licht tot 102,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

