Economie eurozone krimpt minder hard

(ABM FN-Dow Jones) De economie in de eurozone is in het eerste kwartaal iets minder hard gekrompen. Dit bleek dinsdag uit een tweede raming van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie.

Het bruto binnenlands product daalde in het eerste kwartaal met 0,6 procent op kwartaalbasis, hetgeen conform een eerdere raming was, tegen een min van 0,7 in een kwartaal daarvoor. De markt rekende ook op een krimp van 0,6 procent.

Op jaarbasis kromp de economie in de eurozone afgelopen kwartaal, net als in de eerste raming, met 1,8 procent, hetgeen ook conform verwachting was. In het vierde kwartaal bedroeg de krimp nog 4,9 procent.