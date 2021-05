Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag, op Hemelvaartsdag, een lagere opening tegemoet, na de stevige verliezen woensdagavond op Wall Street.

IG voorziet een openingsverlies van 69 punten voor de Duitse DAX, een min van 38 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 31 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten.

Daarmee herstelden de Europese aandelenmarkten van hun slechtste dag sinds 2021. Een verlies van 1,97 procent voor de Stoxx 600-index betekende dinsdag de slechtste dag voor de index sinds 21 december 2020, waarbij 562 van de 600 fondsen in het rood sloten. De daling volgde na een verkoopgolf van tech-aandelen op maandag in de Verenigde Staten, vanwege toenemende zorgen over de Amerikaanse inflatie.

"Er zijn een aantal redenen voor de brede zwakte van gisteren, met als belangrijkste de bezorgdheid dat de recente aanhoudende stijging van de grondstofprijzen de komende weken en maanden zou kunnen leiden tot een scherpere permanente stijging van de infaltie", zei analist Michael Hewson van CMC Markets. In de VS bleek de inflatie vanmiddag hardet gestegen dan voorzien.

De Duitse inflatie in april kwam op jaarbasis in een voorlopige meting uit op 2,0 procent tegen 1,7 procent in maart op jaarbasis. Dit cijfer kwam overeen met de verwachtingen van economen. Frankrijk zag de consumentenprijzen in april op maandbasis met 0,1 en met 1,2 procent op jaarbasis oplopen.

De markt zag zich woensdag gesteund door een opwaartse bijstelling door de Europese Unie van zijn economische prognoses tot 2022. Voor dit jaar wordt een economische groei verwacht van 4,3 procent, terwijl de groei voor 2022 op 4,4 procent wordt geraamd. In februari voorspelde de Europese Commissie nog een groei van 3,8 procent in beide jaren.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de industriële productie in de eurozone in maart op maandbasis met 0,1 procent is gestegen, terwijl op jaarbasis zelfs sprake was van een dubbelcijferige groei. De Britse industriële productie steeg in maart op maandbasis meer dan verwacht. De Britse economie kromp in het eerste kwartaal met 1,5 procent. Op jaarbasis lag het niveau 6,1 procent lager. Deze data vielen beter uit dan vooraf voorspeld.

Bedrijfsnieuws

Commerzbank heeft in de eerste drie maanden van 2021 onverwacht zwarte cijfers geschreven en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Dit jaar denkt Commerzbank een positief operationeel resultaat te behalen, met kosten van circa 6,5 miljard euro en een CET 1 ratio van minimaal 12,5 procent. Het aandeel steeg 8,6 procent.

Bayer heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de druk op de omzet en de resultaten zien aanhouden, maar bevestigde wel zijn eerdere verwachtingen voor het gehele boekjaar. Het aandeel won 6,1 procent.

Delivery Hero heeft besloten om weer in Berlijn actief te worden en later dit jaar ook in de rest van Duitsland. Concurrent Just Eat Takeaway reageerde op de aankondiging door in Duitsland ook boodschappen te gaan bezorgen. De koers van het aandeel Delivery Hero noteerde 3,4 procent lager. Het aandeel noteerde 6,2 procent lager.

Prosus vergroot het aandeel de vrij verhandelbare aandelen in het bedrijf, door de overname van bijna de helft van de uitstaande aandelen van zijn moederbedrijf, het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers. Door deze transactie verdubbelt het economische belang van de vrij verhandelbare aandelen Prosus, de free float, van ongeveer 27 procent tot 60 procent van het aandelenkapitaal. Het aandeel won 2,1 procent.

Diageo steeg 3,4 procent, nadat het moederbedrijf van merken als Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan en Guinness, zei dit jaar een autonome groei van de bedrijfswinst te voorzien van minstens 14 procent.

TUI verloor 1,4 procent, nadat de Duitse reisgigant over de zes maanden tot eind maart een verlies voor belastingen boekte van 1,5 miljard euro. Het reisconcern zei vertrouwen te hebben in de zomervakantie.

Euro STOXX 50 3.947,43 (0,0%)

STOXX Europe 600 437,93 (+0,3%)

DAX 15.150,22 (+0,2%)

CAC 40 6.279,35 (+0,2%)

FTSE 100 7.004,63 (+0,8%)

SMI 11.033,90 (+0,4%)

AEX 694,76 (-0,2%)

BEL 20 4.019,17 (+0,5%)

FTSE MIB 24.452,93 (+0,2%)

IBEX 35 9.007,70 (+0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in de plus.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag fors lager gesloten, vanwege verder aanwakkerende zorgen over de inflatie.

Stijgende grondstofprijzen, blokkades in de toeleveringsketen en moeilijkheden bij het werven van personeel hebben ertoe geleid dat sommige beleggers een langdurige stijging van de consumentenprijzen voorzien.

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek woensdag dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten in april beduidend harder zijn gestegen dan verwacht. De prijzen stegen afgelopen maand met 0,8 procent op maandbasis, terwijl economen rekenden op een stijging van slechts 0,2 procent. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen in de VS afgelopen maand zelfs met 4,2 procent.

Dit zou ertoe kunnen leiden dat de Federal Reserve de rente eerder verhoogd dan aangegeven, wat weegt op aandelen en andere activa, die meer dan een jaar profiteerden van minimale financieringskosten. Anderzijds hebben verschillende Fed-functionarissen aangegeven dat de economie nog steeds steun nodig heeft in de vorm van een laag rentetarief.

"Markten zijn op dit moment zeer gevoelig voor inflatie", zei marktanalist Edward Park van Brooks Macdonald. "De markt vreest dat de Federal Reserve de controle zal verliezen als er tekenen zijn dat de inflatie duurzaam is", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gestegen met 2,1 procent. De marktindex steeg van 700,4 naar 715,3.

Een junifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,2 procent, ofwel 0,80 dollar, hoger op 66,08 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 7 mei zijn gedaald met 0,4 miljoen vaten tot 484,7 miljoen vaten.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de producentenprijzen van april.

Bedrijfsnieuws

Hamburgerketen Wendy's verhoogde de winstverwachting voor dit jaar. Rekende de keten eerder nog op een aangepaste winst per aandeel van 0,67 tot 0,69 dollar, inmiddels mikt Wendy's op 0,72 tot 0,74 dollar per aandeel. Het aandeel daalde bijna 1,5 procent.

Home Depot verloor circa 4,0 procent, terwijl Honeywell International ruim 3,5 procent daalde.

Microsoft, Apple en Boeing droegen ook aanzienlijk bij aan de verliezen. Microsoft verloor bijna 3,0 procent, Apple daalde circa 2,5 procent en Boeing noteerde ruim 3,0 procent lager.

Het Europese Hof van Justitie heeft het in het voordeel van Amazon.com beslist in zijn beroep tegen een beschikking van de Europese Commissie. Volgens de Europese instelling ontving Amazon onwettige staatssteun in Luxemburg en moest het daarom 250 miljoen euro terugbetalen. Het aandeel daalde circa 2,0 procent. CEO Jeff Bezos blijft afgelopen week voor 6,7 miljard dollar aan aandelen Amazon.com te hebben verkocht. In 2020 verkocht Bezos voor ruim 9 miljard dollar aan aandelen Amazon.

S&P 500 index 4.063,01 (-2,1%)

Dow Jones index 33.587,66 (-2,0%)

Nasdaq Composite 13.031,68 (-2,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 27.643,35 (-1,8%)

Shanghai Composite 3.437,14 (-0,7%)

Hang Seng 27.970,78 (-0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,2077. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,2076 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,2077 op de borden.

USD/JPY Yen 109,67

EUR/USD Euro 1,2077

EUR/JPY Yen 132,44

MACRO-AGENDA:

00:00 Mondiale beurzen geopend op Hemelvaartsdag

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Disney - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 DoorDash - Cijfers eerste kwartaal (VS)