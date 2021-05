OPEC handhaaft groeiverwachting olievraag

(ABM FN-Dow Jones) De OPEC rekent er nog steeds op dat de vraag naar olie dit jaar met 6 miljoen vaten per dag groeit. Dit bleek dinsdag uit het maandrapport van het oliekartel.

De inschatting is ongewijzigd ten opzichte van een maand geleden en zorgt voor een totale olievraag in 2021 van 96,5 miljoen vaten per dag.

Hierbij wordt de verwachte impact van slechte coronasituatie in India en Brazilië gecompenseerd door een versnelling van vaccinatieprogramma's in veel andere regio's en een toenemende mobiliteit in de VS in de tweede jaarhelft.

De productie van niet-OPEC leden zal dit jaar vermoedelijk 200.000 vaten per dag lager uitkomen dan eerder geschat, aldus OPEC, waarmee sprake is van een groei van 700.000 vaten per dag naar een totaal van 63,6 miljoen vaten.

De neerwaartse bijstelling is volgens de OPEC het gevolg van de strenge winter in de Verenigde Staten in februari.

Over de mondiale economische groei in 2021 werd de OPEC iets positiever, met een opwaartse bijstelling van 0,1 procentpunt naar 5,5 procent. Wel waarschuwde het kartel voor aanhoudende onzekerheid vanwege de coronacrisis.