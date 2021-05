Arcadis hengelt contract in Singapore binnen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft een contract in Singapore bemachtigd voor het begeleiden van de bouw van de North-South Corridor. Dit maakte het Nederlandse adviesbureau dinsdagochtend bekend. De opdracht van omgerekend 16 miljoen euro, werd versterkt door de Land Transport Authority in Singapore. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

