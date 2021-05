Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,8 procent tot 4.201,54 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 34.546,75 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 13.632,84 punten.



De grote Amerikaanse indices noteerden donderdag gedurende de handelsdag op of dichtbij hun hoogste niveau's ooit en maakten tegen het einde van de handelsdag een extra spurt opwaarts, ondersteund door een sterke stijging van de economische groei en sterke bedrijfswinsten, op een moment waarop de coronamaatregelen deels worden versoepeld. Sommige investeerders zeggen dat de snelheid van het herstel in de Verenigde Staten, dat in sterk contrast staat met sommige andere regio's waar de uitrol van coronavaccins niet zo soepel verloopt, de aandelenmarkten stut.

"We zouden de geldstroom en de kasstroom van bedrijven echt moeten zien verbeteren, vooral nu economieën opengaan", zei Mary Nicola van PineBridge Investments. "Hoewel de waarderingen hoog zijn, blijven aandelen aantrekkelijk in vergelijking met laagrentende obligaties", voegde ze eraan toe.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten in de week eindigend op 1 mei meer dan verwacht is gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen daalde met 92.000 naar 498.000, terwijl werd gerekend op 527.000 aanvragen.

De arbeidsproductiviteit in de VS is in het eerste kwartaal harder dan verwacht gestegen, terwijl de kosten minder afnamen dan voorzien. De productiviteit steeg met 5,4 procent, terwijl de arbeidskosten met 0,3 procent daalden.

De euro/dollar noteerde op 1,2063. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,2065 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2005 op de borden.

Een junifuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 1,4 procent, ofwel 0,92 dollar, lager op 64,71 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt het Amerikaans banenrapport, gevolgd door de groothandelsvoorraden en het consumentenkrediet van maart.

Bedrijfsnieuws

Uber Technologies heeft het afgelopen kwartaal een lagere omzet geboekt, terwijl het verlies kleiner werd. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse maaltijdbezorger en taxidienst. Het aandeel daalde circa 9,0 procent.

PayPal heeft het afgelopen kwartaal recordcijfers geboekt, vanwege de aanhoudende toename in e-commerce. Het aandeel won ruim 1,0 procent.

Moderna wist voor het eerst in zijn bestaan winst te maken, vooral dankzij zijn coronavaccin. Dat vaccin leverde in het eerste kwartaal 1,73 miljard dollar op. De winst per aandeel van 2,84 dollar was ruim boven de 2,20 dollar die analisten voorspelden. Het aandeel daalde echter 2,2 procent, mogelijk omdat de Amerikaanse regering een plan steunt om patenten van coronavaccins vrij te geven.

Pfizer verloor circa 1,0 procent en BioNTech daalde 1,3 procent. Johnson & Johnson steeg daarentegen circa 0,3 procent.

Regeneron profiteerde van zijn coronabehandeling met antilichamen, waarmee het in het eerste kwartaal 262 miljoen dollar verdiende. In het hele eerste kwartaal werd een omzet van 2,53 miljard dollar behaald, licht hoger dan analisten voorspelden. Ook de winst was hoger dan verwacht. Het aandeel steeg circa 2,7 procent.

ViacomCBS behaalde in het eerste kwartaal een hogere winst en omzet, onder meer door de groei uit advertentieinkomsten. Het aandeel won 0,2 procent.

Beleggers kunnen nabeurs nog aan de slag met de cijfers van onder meer GoPro en Beyond Meat.