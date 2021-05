Europese beurzen blijven dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen kwamen donderdag nauwelijks van hun plek. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 441,02 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent van 15.196,74 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 6.357,09 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 7.076,17 punten. Europa maakte donderdag een pas op de plaats, waarbij beleggers de huidige [record] niveaus afwegen ten opzichte van monetaire en economische verwachtingen. "We zijn van mening dat een hoger dan verwachte inflatie, zo niet oververhitting, op korte termijn één van de belangrijkste risico's voor de aandelenmarkten blijft", zei strateeg Daniel Morris van BNP Paribas Asset Management. "Het Amerikaans banenrapport van aanstaande vrijdag zou een goed indicator moeten zijn van hoe betekenisvol het risico van oververhitting aan het worden is", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse fabrieksorders in maart sterker dan verwacht zijn gestegen. De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in maart veel harder gestegen dan verwacht. Op maandbasis was sprake van een stijging van 2,7 procent, terwijl de verkopen op jaarbasis met 12,0 procent opliepen De Bank of England heeft zoals verwacht het monetaire beleid niet gewijzigd. De beleidsrente bleef staan op 0,1 procent en het opkoopprogramma behoudt zijn omvang van 895 miljard Britse pond, inclusief 20 miljard pond aan opkopen van bedrijfsobligaties. Veel marktvolgers rekenden erop dat de Bank of England zou aankondigen dat het tempo van de obligatie-opkopen zou worden teruggeschroefd. De centrale bank zei wel dat dit tempo iets zou kunnen worden vertraagd, maar dat dit geen wijziging van het beleid inhield. Gouverneur Andrew Bailey benadrukte tijdens zijn persconferentie dat dit niet als taperen moet worden gezien. Volgens Saxo Bank kwam het Britse pond vervolgens onder druk te staan ten opzichte van de euro en dollar. De euro/dollar noteerde op 1,2053. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2004 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2005 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,9 procent lager. Bedrijfsnieuws ING heeft in 2021 fors meer winst geboekt dankzij lagere voorzieningen voor probleemleningen dan een jaar eerder en de bank heeft inmiddels ruim 3 miljard euro klaarliggen voor distributie aan aandeelhouders. Het aandeel daalde 0,7 procent. Volkswagen heeft de outlook voor het hele boekjaar verhoogd nadat het sterke cijfers over het eerste kwartaal rapporteerde. Het aandeel verloor desondanks 0,8 procent. Société Générale verwacht dat de voorzieningen voor slechte leningen dit jaar aanzienlijk lager zullen uitvallen, na een meevallend eerste kwartaal, met het beste resultaat in jaren voor de internationale zakenbankdivisie van de Franse bank. Het aandeel noteerde 5,5 procent hoger. De Italiaanse bank UniCredit heeft over het eerste kwartaal van dit jaar weer zwarte cijfers geschreven door een sterke handel en minder voorzieningen. De koers van het aandeel noteerde 5,0 procent winst. Air France-KLM heeft door de coronacrisis een groot verlies geleden in het eerste kwartaal van 2021 en voorziet ook voor het lopende tweede kwartaal veel uitdagingen en verwacht dat het begin van het tweede kwartaal vergelijkbaar zal zijn als de ontwikkelingen in het eerste kwartaal, waarbij klanten vooral naar de korte termijn kijken. Het aandeel daalde 2,6 procent. Henkel heeft de outlook voor het hele boekjaar verhoogd nadat het een solide eerste kwartaal achter de rug heeft. Het aandeel verloor 0,1 procent. Zalando heeft over het eerste kwartaal van dit jaar weer winst weten te boeken, verhoogde zijn jaaroutlook en lanceerde een aandeleninkoopprogramma van 200 miljoen euro. De autobouwer verwacht dat het tekort aan halfgeleiders in het tweede kwartaal erger zal zijn dan het tot nu toe het geval was. Het aandeel daalde 0,4 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.170,65 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het rood. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

