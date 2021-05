Beursblik: ING verhoogt koersdoel Arcadis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel Arcadis verhoogd van 40,00 naar 45,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. Daarin werden ook de ramingen verhoogd tegen de achtergrond van een sterk eerste kwartaal met een outlook die voor de bank aanleiding was het koersdoel opwaarts bij te stellen. ING betoogde verder dat de waardering van het aandeel nog altijd erg laag is ten opzichte van zijn sectorgenoten en daarmee 38 procent lager ligt. ING handhaaft het aandeel Arcadis op zijn favorietenlijst. De koers van het aandeel Arcadis noteerde donderdag op een vlak Damrak 2,4 procent hoger op 36,12 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

