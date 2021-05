Minder omzet en lager resultaat voor DPA Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DPA

(ABM FN-Dow Jones) DPA heeft in het eerste kwartaal van 2021 de omzet en het resultaat op jaarbasis zien afnemen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de detacheerder. De omzet daalde van 37,6 miljoen vorig jaar naar 32,1 miljoen euro afgelopen kwartaal. Het operationeel resultaat (EBITDA) liep terug van 6,0 miljoen naar 4,9 miljoen euro, door eenmalige transactiekosten van 1,1 miljoen euro, die verband houden met het openbaar bod van Gilde. De EBITDA-marge daalde daarmee van 16,0 naar 15,3 procent. DPA zag de nettowinst eveneens teruglopen, van 2,9 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro. Outlook In 2021 zet DPA in op een 'focusgedreven groei'. Hiertoe zal het bedrijf onder andere meer investeren in marketing en in de interne organisatie. Bod In maart meldde DPA dat het met Gilde Equity Management Benelux Partners een akkoord bereikte over een bod van Gilde van 1,70 euro per aandeel DPA in contanten. DPA meldde eerder dit jaar dat de overname in het tweede of derde kwartaal van dit jaar afgerond zal worden. Het aandeel DPA sloot woensdag op 1,69 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

