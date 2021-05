AMG weer winstgevend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group heeft in het eerste kwartaal van 2021 weer winst geboekt en een fors hoger onderliggend resultaat, ondanks een lagere omzet. Dat maakte de producent van speciale metalen en mineralen woensdag bekend. Het nettoresultaat was 5,1 miljoen dollar, na een verlies van 13,6 miljoen dollar een jaar eerder. Het resultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) steeg met 27 procent, van 22,3 miljoen naar 28,3 miljoen dollar. Dit is vooral te danken aan de bijdrage van een spodumeenproject en een vanadiumproject. Het resultaat is wel iets lager dan de 30 miljoen dollar waar Citigroup vooraf op rekende. De omzet daalde met 5 procent tot 264 miljoen dollar, van 278 miljoen dollar een jaar eerder. Alle drie segmenten presteerden goed, zei CEO Heinz Schimmelbusch. De sterke vraag sinds de tweede helft van vorig jaar versnelde in 2021. Hierdoor zijn de marktprijzen voor de materialen die AMG levert gestegen. Bij de tak Critical Materials Technologies was het resultaat nog wel 45 procent lager dan een jaar eerder, met 9 miljoen dollar, bij een 20 procent lagere omzet. Op kwartaalbasis steeg dit cijfer voor de derde keer op rij. Bij Clean Energy Materials steeg het EBITDA-resultaat van 1 miljoen dollar negatief naar 10 miljoen dollar positief. De omzet steeg hier licht. Bij Critical Minerals steeg het resultaat met eenderde van krap 7 miljoen naar 9 miljoen dollar. De omzet steeg 26 procent. Outlook AMG ziet de resultaten dit jaar verder verbeteren en verwacht inmiddels dat het EBITDA-resultaat in 2021 boven 120 miljoen dollar uitkomt, in plaats van de eerder genoemde verwachting van 100 miljoen. Dat betekent herstel tot het niveau van 121 miljoen dollar van 2019, na de sterke terugval tot 67 miljoen euro in het tussenliggende jaar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

