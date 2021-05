Damrak start nieuwe maand positief

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de maand mei positief begonnen. Bij een slot van 712,13 punten maandag, steeg de AEX index 0,7 procent.

Er is een einde gekomen aan "die verschrikkelijke beursmaand april die eigenlijk tot niets leidde", volgens technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets.

Mogelijk kan de AEX de komende tijd een herstel inzetten richting 746 punten, aldus Van den Akker.

Komende week gaat het kwartaalcijferseizoen verder en hebben beleggers aandacht voor belangrijke economische publicaties, zoals de Amerikaanse banenrapporten.

"Komende vrijdag komt het arbeidsmarktrapport over de maand april naar buiten. De consensus gaat uit van 978.000 nieuwe banen. Een cijfer boven een miljoen zou ons echter niet verbazen. Met het accent op meer banen in zwaar getroffen sectoren door de coronamaatregelen, zoals de horeca", voorspelt econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Maandagochtend konden beleggers aan de slag met inkoopdata over de industrie in de eurozone. De Duitse industrie groeide tussen maart en april iets minder hard, net als die in Frankrijk. In Spanje was sprake van een stevige groei en in Italië en Nederland groeide de industrie zelfs in een recordtempo.

Per saldo betekende dit voor de inkoopmanagersindex voor de eurozone een verdere stijging in april, hoewel het indexniveau van 62,9 wel onder de 63,3 lag die in een voorlopig cijfer was gemeld. In maart stond de index op 62,5.

"De industrie in de eurozone dendert door, met een nieuw PMI record voor de tweede maand op rij in april", aldus econoom Chris Williamson van Markit.

Williamson wees echter ook op de "ongekende" leveringsproblemen waar fabrieken mee kampen, wat leidt tot een record aan onvoltooide orders.

"Het gevolg van een vraag die vooruitloopt op het aanbod zijn hogere prijzen die fabrikanten rekenen", aldus de Markit-econoom. De grote onzekere factor is hoe lang deze opwaartse prijsdruk zal duren en wat consumenten er uiteindelijk van merken.

De Amerikaanse inkoopmanagersindexen toonden vanmiddag een verdeeld beeld van de industrie in de Verenigde Staten. De inkoopdata van Markit lieten tussen maart en april een verdere stijging zien, van 59,1 naar 60,5.

De inkoopmanagersindex van ISM daalde in april onverwacht, maar bleef met een indexniveau van 60,7 wel ruimschoots boven de grens van groei en krimp. Ook Markit en ISM wezen op de mondiale problemen met de leveringsketen.

Na het verschijnen van de tegenvallende ISM inkoopdata, daalde de Amerikaanse tienjaarsrente licht, tot 1,61 procent.

Toch verwacht investment manager Simon Wiersma van ING "dat de 10-jaarsrente richting het einde van het jaar zal oplopen naar minimaal 2 procent."

De euro/dollar noteerde maandag rond het slot op 1,2063. Een vat WTI-olie handelde 1,5 procent hoger rond 64,50 dollar.

Bedrijfsnieuws

KPN werd recent door de combinatie EQT en Stonepeak en het Amerikaanse KKR benaderd voor een overname. Het bestuur van KPN wees beide overnamepogingen af. Een koude douche, schreef Degroof Petercam. "Wij blijven van mening dat de kans op een succesvolle overname van KPN erg klein is." De zakenbank heeft een Houden advies op KPN met een koersdoel van 2,70 euro. Het aandeel KPN sloot maandag 2,6 procent lager op 2,79 euro en was daarmee hekkensluiter in de AEX.

ASML en Besi leverden tot 1,0 procent in.

Philips ging samen met ArcelorMittal aan kop met een plus van 1,7 procent. Sectorgenoot van Philips Siemens Healthineers opende maandag de boeken en verhoogde de outlook.

In de AMX was PostNL opnieuw een van de favorieten, het aandeel steeg 2,0 procent nadat de beurswaarde afgelopen week met ruim 13 procent toenam.

Koploper was TKH, dat 2,7 procent steeg voorafgaand aan de cijfers later deze week. Arcadis verloor 1,0 procent vanwege een ex-dividend notering. JDE Peet's sloot de rij met een verlies van 1,8 procent.

Kendrion, dat dinsdag de boeken opent, won maandag 5,6 procent in de AScX en ging daarmee aan kop. Accsys was de grootste daler. Het aandeel verloor 1,4 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amsterdam hoger, met een winst van 0,6 procent voor de S&P 500.