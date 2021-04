Video: tijd om winst te verzilveren

(ABM FN-Dow Jones) Wellicht is dit jaar één van die momenten om in mei uit de beurs te stappen en vervolgens in september weer in te stappen. Dit zei marktanalist Robbert Manders van IG Nederland voor de camera van ABM Financial News, daarbij schatplichtig aan de oude beurswijsheid: "sell in may, go away, but remember to be back in september".



De analist maakt ook de koppeling met de toe- en afname van het aantal zonuren per dag en de invloed daarvan op het sentiment van beleggers. En wat blijkt: in april is de toename van het aantal zonuren het hoogst, evenals het optimisme, terwijl in september het tegenovergestelde het geval is.

Met dit in het achterhoofd kijkt Manders vervolgens naar een Amerikaanse sentimentsindex, die op dit moment op zijn hoogste niveau in drie jaar noteert. De analist concludeert op basis van de data dat het sentiment vanaf dit moment bijna alleen maar kan dalen, dus wellicht is 2021 één van die jaren om toch maar uit te stappen richting de zomer.

